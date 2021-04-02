Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/podderzhka-1604014589.html
Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией
Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией
Президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:32
2021-04-02T19:36
марк милли
энтони блинкен
вооруженные силы сша
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
оон
вашингтон (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600900348_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_5f0fa4ffabbd27a1afdad49692bce7a3.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".Сегодня Байден и Зеленский провели первый телефонный разговор. Как заявил американский лидер, США будут способствовать сохранению "суверенитета и территориальной целостности Украины".Как сообщало Politico, на этой неделе прошли телефонные переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с украинскими коллегами.Накануне Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Как указано в сообщении, обещание Пентагона распространяется и на ситуацию в Крыму. Американская сторона также напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что гипотетическое появление американских военных на Украине неизбежно спровоцировало бы Россию на "дополнительные меры". По его словам, на линии соприкосновения в Донбассе и без того "весьма пугающая" обстановка, которую усугубляют провокации ВСУ.В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности. По его словам, в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Как ответил ему Песков, никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Он добавил, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.
https://ria.ru/20210402/podderzhka-1603934049.html
https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1604013699.html
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600900348_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_ccba91ead465b442ea9937f03cfceae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк милли, энтони блинкен, вооруженные силы сша, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, оон, вашингтон (город), сша, в мире

Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией

18:32 02.04.2021 (обновлено: 19:36 02.04.2021)
 
© REUTERS / Tom Brenner Президент США Джо Байден во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".
Сегодня Байден и Зеленский провели первый телефонный разговор. Как заявил американский лидер, США будут способствовать сохранению "суверенитета и территориальной целостности Украины".
Как сообщало Politico, на этой неделе прошли телефонные переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с украинскими коллегами.
Накануне Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Как указано в сообщении, обещание Пентагона распространяется и на ситуацию в Крыму. Американская сторона также напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:33
В ДНР не исключили, что Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки США
В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что гипотетическое появление американских военных на Украине неизбежно спровоцировало бы Россию на "дополнительные меры". По его словам, на линии соприкосновения в Донбассе и без того "весьма пугающая" обстановка, которую усугубляют провокации ВСУ.
В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности. По его словам, в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Как ответил ему Песков, никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Он добавил, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 18:25
Зеленский подтвердил Байдену готовность реформировать Украину
 
Марк МиллиЭнтони БлинкенВооруженные силы СШАВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваООНВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния