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Косачев прокомментировал заявление Киева о поддержке со стороны США
Косачев прокомментировал заявление Киева о поддержке со стороны США
Россия продолжает предпринимать все возможные политические усилия, чтобы предотвратить реализацию военного сценария урегулирования конфликта в Донбассе, заявил... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:39
2021-04-02T10:39
руслан хомчак
ллойд остин
вооруженные силы украины
верховная рада украины
министерство обороны украины
константин косачев
москва
германия
сша
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия продолжает предпринимать все возможные политические усилия, чтобы предотвратить реализацию военного сценария урегулирования конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о готовности Вашингтона поддержать Киев в случае конфликта с Москвой. Об этом сообщило минобороны Украины по итогам переговоров министров обороны двух стран."С больной головы на здоровую, иначе это и не назовёшь. Киев на протяжении нескольких месяцев ведёт линию на наращивание своих вооружённых сил в зоне конфликта, хотя это напрямую запрещено договорённостями по линии ОБСЕ", - сказал Косачев.Он напомнил о недавнем официальном заявлении главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака. По словам Хомчака, украинские военные приняли решение нарастить группировку на крымском направлении, чтобы лучше "реагировать на угрозы", число войсковых группировок также будет увеличено и в Донбассе."Это - явный отход от минских договорённостей, безальтернативность которых исчерпывающим образом была подтверждена в разговоре лидеров России, Германии и Франции. Вроде бы всё ясно. Но тут включаются США, откровенно подзуживающие украинские власти к военной эскалации", - подчеркнул сенатор.По словам Косачева, Россия принимает профилактические меры, связанные с обеспечением обороноспособности РФ. "Подчеркну - именно нашей страны, включая и Крым", - отметил он."И, разумеется, Россия продолжает предпринимать все возможные политические усилия, чтобы предотвратить реализацию военного сценария урегулирования конфликта на юго-востоке. В такой нашей принципиальной линии нет ничего нового. Меняется линия поведения Киева, причём в очень опасном направлении и при явном попустительстве Вашингтона", - заключил Косачев.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210402/donbass-1603908255.html
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руслан хомчак, ллойд остин, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны украины, константин косачев, москва, германия, сша, в мире

Косачев прокомментировал заявление Киева о поддержке со стороны США

10:39 02.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия продолжает предпринимать все возможные политические усилия, чтобы предотвратить реализацию военного сценария урегулирования конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о готовности Вашингтона поддержать Киев в случае конфликта с Москвой. Об этом сообщило минобороны Украины по итогам переговоров министров обороны двух стран.
"С больной головы на здоровую, иначе это и не назовёшь. Киев на протяжении нескольких месяцев ведёт линию на наращивание своих вооружённых сил в зоне конфликта, хотя это напрямую запрещено договорённостями по линии ОБСЕ", - сказал Косачев.
Он напомнил о недавнем официальном заявлении главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака. По словам Хомчака, украинские военные приняли решение нарастить группировку на крымском направлении, чтобы лучше "реагировать на угрозы", число войсковых группировок также будет увеличено и в Донбассе.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов в Москве. 24 января 2019 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:31
В Госдуме оценили заявления Киева о поддержке США в ситуации с Донбассом
"Это - явный отход от минских договорённостей, безальтернативность которых исчерпывающим образом была подтверждена в разговоре лидеров России, Германии и Франции. Вроде бы всё ясно. Но тут включаются США, откровенно подзуживающие украинские власти к военной эскалации", - подчеркнул сенатор.
По словам Косачева, Россия принимает профилактические меры, связанные с обеспечением обороноспособности РФ. "Подчеркну - именно нашей страны, включая и Крым", - отметил он.
"И, разумеется, Россия продолжает предпринимать все возможные политические усилия, чтобы предотвратить реализацию военного сценария урегулирования конфликта на юго-востоке. В такой нашей принципиальной линии нет ничего нового. Меняется линия поведения Киева, причём в очень опасном направлении и при явном попустительстве Вашингтона", - заключил Косачев.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:11
В ЛНР назвали стратегию США по Донбассу "войной до последнего украинца"
 
Руслан ХомчакЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны УкраиныКонстантин КосачевМоскваГерманияСШАВ мире
 
 
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