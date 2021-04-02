https://ria.ru/20210402/perezapusk-1604011897.html

Миронов раскритиковал перезапуск "Дома-2"

Миронов раскритиковал перезапуск "Дома-2"

Лидер эсеров Сергей Миронов раскритиковал перезапуск реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "Ю". РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:16

2021-04-02T18:16

2021-04-02T18:16

шоубиз

ольга орлова

сергей миронов

ольга бузова

ксения бородина

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лидер эсеров Сергей Миронов раскритиковал перезапуск реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "Ю".Ранее сообщалось, что телеканал перезапускает "Дом-2" с 19 апреля, вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов."Недолго радовались! Реалити-шоу "Дом-2" будет перезапущено на телеканале "Ю". Бессмысленное и беспощадное российское телевидение наносит ответный удар. Пора бы придумать новый диагноз – "дом-2 головного мозга", - написал политик в Twitter.Телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу "Дом-2" в декабре 2020 года. Первый выпуск телепроекта "Дом-2" вышел в эфир в 2004 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/dom2-1603993043.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга орлова, сергей миронов, ольга бузова, ксения бородина