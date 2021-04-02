https://ria.ru/20210402/perestrelka-1603918234.html

Россиянин погиб при перестрелке в Стамбуле, сообщил источник

Россиянин погиб при перестрелке в Стамбуле, сообщил источник

В Стамбуле произошла массовая перестрелка, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в полиции. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:24

2021-04-02T11:24

2021-04-02T14:49

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чеченская республика (чечня)

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АНКАРА, 2 апр – РИА Новости. В Стамбуле произошла массовая перестрелка, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в полиции.Конфликт произошел в айоне Башакшехир."Погибли два человека — азербайджанец и гражданин России чеченского происхождения, трое чеченцев задержаны. Розыск четверых участников вооруженного конфликта продолжается", — уточнил собеседник агентства.По его словам, причиной разборок стал неурегулированный вопрос с долгами. Он добавил, что в перестрелке участвовали также граждане Грузии и Сирии.

https://ria.ru/20210226/perestrelka-1599038397.html

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стамбул

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чеченская республика (чечня), турция, стамбул, в мире