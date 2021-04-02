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Россиянин погиб при перестрелке в Стамбуле, сообщил источник
Россиянин погиб при перестрелке в Стамбуле, сообщил источник
В Стамбуле произошла массовая перестрелка, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в полиции. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:24
2021-04-02T14:49
россия
чеченская республика (чечня)
турция
стамбул
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АНКАРА, 2 апр – РИА Новости. В Стамбуле произошла массовая перестрелка, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в полиции.Конфликт произошел в айоне Башакшехир."Погибли два человека — азербайджанец и гражданин России чеченского происхождения, трое чеченцев задержаны. Розыск четверых участников вооруженного конфликта продолжается", — уточнил собеседник агентства.По его словам, причиной разборок стал неурегулированный вопрос с долгами. Он добавил, что в перестрелке участвовали также граждане Грузии и Сирии.
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россия, чеченская республика (чечня), турция, стамбул, в мире

Россиянин погиб при перестрелке в Стамбуле, сообщил источник

11:24 02.04.2021 (обновлено: 14:49 02.04.2021)
 
© REUTERS / Osman OrsalТурецкая полиция на улице Стамбула
Турецкая полиция на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© REUTERS / Osman Orsal
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АНКАРА, 2 апр – РИА Новости. В Стамбуле произошла массовая перестрелка, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в полиции.
Конфликт произошел в айоне Башакшехир.
"Погибли два человека — азербайджанец и гражданин России чеченского происхождения, трое чеченцев задержаны. Розыск четверых участников вооруженного конфликта продолжается", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, причиной разборок стал неурегулированный вопрос с долгами. Он добавил, что в перестрелке участвовали также граждане Грузии и Сирии.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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РоссияЧеченская республика (Чечня)ТурцияСтамбулВ мире
 
 
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