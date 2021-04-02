https://ria.ru/20210402/peremirie-1603941564.html

Песков объяснил, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе

Песков объяснил, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе

Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений, заявил... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:58

2021-04-02T12:58

2021-04-02T18:39

донбасс

леонид кравчук

дмитрий песков

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Дело в том, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, Россия может работать над тем, чтобы ранее достигнутые договоренности выполнялись. Россия может использовать свое влияние. Россия, еще раз повторяю, не является участницей этого конфликта, поэтому это перемирие, оно же касается тех сторон, которые находятся на линии разделения: украинские вооруженные силы и силы непризнанных Украиной самопровозглашенных республик", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлении главы киевской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, что российская делегация не поддержала его инициативу предложить России обеспечить соблюдение всеобъемлющего перемирия в Донбассе.

https://ria.ru/20210402/donbass-1603908255.html

донбасс

украина

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Путин: "Донбасс мы не бросим" "Донбасс мы не бросим, но прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях любого нашего шага", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ. 2021-04-02T12:58 true PT0M35S

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донбасс, леонид кравчук, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире