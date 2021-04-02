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Бойцы Нацгвардии перекрыли улицы рядом с Капитолием
Бойцы Нацгвардии перекрыли улицы рядом с Капитолием
Бойцы Нацгвардии задействованы в Вашингтоне в связи с инцидентом у Капитолия, они перекрывают ряд улиц, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-02T21:40
2021-04-03T00:36
инцидент у кпп капитолия
капитолий
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Бойцы Нацгвардии задействованы в Вашингтоне в связи с инцидентом у Капитолия, они перекрывают ряд улиц, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу неизвестный на автомобиле врезался в ограждение у Капитолия, ранив двух полицейских. Полиция сообщила, что водитель автомобиля задержан, начато расследование. СМИ сообщают, что задержанный скончался.Из-за инцидента в центре американской столицы силами Нацгвардии перекрыты несколько улиц.Как сообщили РИА Новости в Нацгвардии столицы, для реагирования на инцидент направлена группа быстрого реагирования в составе бойцов и пилотов Нацгвардии."Из-за секретности операции мы не можем разглашать подробности", - сообщили в Нацгвардии, подчеркнув, что никто из ее сотрудников не пострадал.В полиции Вашингтона в свою очередь заявили РИА Новости, что также направляют своих сотрудников для реагирования на инцидент, но подчеркнули, что произошедшее входит в юрисдикцию полиции комплекса конгресса.
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Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
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инцидент у кпп капитолия, капитолий, сша, в мире

Бойцы Нацгвардии перекрыли улицы рядом с Капитолием

21:40 02.04.2021 (обновлено: 00:36 03.04.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisСотрудник Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудник Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Бойцы Нацгвардии задействованы в Вашингтоне в связи с инцидентом у Капитолия, они перекрывают ряд улиц, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу неизвестный на автомобиле врезался в ограждение у Капитолия, ранив двух полицейских. Полиция сообщила, что водитель автомобиля задержан, начато расследование. СМИ сообщают, что задержанный скончался.
Из-за инцидента в центре американской столицы силами Нацгвардии перекрыты несколько улиц.
Как сообщили РИА Новости в Нацгвардии столицы, для реагирования на инцидент направлена группа быстрого реагирования в составе бойцов и пилотов Нацгвардии.
"Из-за секретности операции мы не можем разглашать подробности", - сообщили в Нацгвардии, подчеркнув, что никто из ее сотрудников не пострадал.
В полиции Вашингтона в свою очередь заявили РИА Новости, что также направляют своих сотрудников для реагирования на инцидент, но подчеркнули, что произошедшее входит в юрисдикцию полиции комплекса конгресса.
Авария, в которой автомобиль въехал в полицейских на КПП Капитолия - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Инцидент у КПП КапитолияКапитолийСШАВ мире
 
 
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