https://ria.ru/20210402/perekrytie-1604041919.html
Бойцы Нацгвардии перекрыли улицы рядом с Капитолием
Бойцы Нацгвардии перекрыли улицы рядом с Капитолием
Бойцы Нацгвардии задействованы в Вашингтоне в связи с инцидентом у Капитолия, они перекрывают ряд улиц, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-02T21:40
2021-04-02T21:40
2021-04-03T00:36
инцидент у кпп капитолия
капитолий
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Бойцы Нацгвардии задействованы в Вашингтоне в связи с инцидентом у Капитолия, они перекрывают ряд улиц, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу неизвестный на автомобиле врезался в ограждение у Капитолия, ранив двух полицейских. Полиция сообщила, что водитель автомобиля задержан, начато расследование. СМИ сообщают, что задержанный скончался.Из-за инцидента в центре американской столицы силами Нацгвардии перекрыты несколько улиц.Как сообщили РИА Новости в Нацгвардии столицы, для реагирования на инцидент направлена группа быстрого реагирования в составе бойцов и пилотов Нацгвардии."Из-за секретности операции мы не можем разглашать подробности", - сообщили в Нацгвардии, подчеркнув, что никто из ее сотрудников не пострадал.В полиции Вашингтона в свою очередь заявили РИА Новости, что также направляют своих сотрудников для реагирования на инцидент, но подчеркнули, что произошедшее входит в юрисдикцию полиции комплекса конгресса.
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РИА Новости
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Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
2021-04-02T21:40
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инцидент у кпп капитолия, капитолий, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости.
Бойцы Нацгвардии задействованы в Вашингтоне
в связи с инцидентом у Капитолия
, они перекрывают ряд улиц, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу неизвестный на автомобиле врезался в ограждение у Капитолия, ранив двух полицейских. Полиция сообщила, что водитель автомобиля задержан, начато расследование. СМИ сообщают, что задержанный скончался.
Из-за инцидента в центре американской столицы силами Нацгвардии перекрыты несколько улиц.
Как сообщили РИА Новости в Нацгвардии столицы, для реагирования на инцидент направлена группа быстрого реагирования в составе бойцов и пилотов Нацгвардии.
"Из-за секретности операции мы не можем разглашать подробности", - сообщили в Нацгвардии, подчеркнув, что никто из ее сотрудников не пострадал.
В полиции Вашингтона в свою очередь заявили РИА Новости, что также направляют своих сотрудников для реагирования на инцидент, но подчеркнули, что произошедшее входит в юрисдикцию полиции комплекса конгресса.