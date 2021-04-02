https://ria.ru/20210402/perekrytie-1604041919.html

Бойцы Нацгвардии перекрыли улицы рядом с Капитолием

Бойцы Нацгвардии перекрыли улицы рядом с Капитолием

Бойцы Нацгвардии задействованы в Вашингтоне в связи с инцидентом у Капитолия, они перекрывают ряд улиц, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-02T21:40

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2021-04-03T00:36

инцидент у кпп капитолия

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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Бойцы Нацгвардии задействованы в Вашингтоне в связи с инцидентом у Капитолия, они перекрывают ряд улиц, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу неизвестный на автомобиле врезался в ограждение у Капитолия, ранив двух полицейских. Полиция сообщила, что водитель автомобиля задержан, начато расследование. СМИ сообщают, что задержанный скончался.Из-за инцидента в центре американской столицы силами Нацгвардии перекрыты несколько улиц.Как сообщили РИА Новости в Нацгвардии столицы, для реагирования на инцидент направлена группа быстрого реагирования в составе бойцов и пилотов Нацгвардии."Из-за секретности операции мы не можем разглашать подробности", - сообщили в Нацгвардии, подчеркнув, что никто из ее сотрудников не пострадал.В полиции Вашингтона в свою очередь заявили РИА Новости, что также направляют своих сотрудников для реагирования на инцидент, но подчеркнули, что произошедшее входит в юрисдикцию полиции комплекса конгресса.

https://ria.ru/20210402/voditel-1604040246.html

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инцидент у кпп капитолия, капитолий, сша, в мире