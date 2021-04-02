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В Минске сообщили о телефонном разговоре Путина с Лукашенко
В Минске сообщили о телефонном разговоре Путина с Лукашенко
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Белоруссии и внешние угрозы, звучащие со стороны стран... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:01
2021-04-02T19:11
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Белоруссии и внешние угрозы, звучащие со стороны стран Запада, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.По ее данным, лидеры двух государств "провели крайне насыщенный телефонный разговор"."Александр Лукашенко и Владимир Путин затронули внутриполитическую обстановку в двух странах. Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления - в частности, со стороны Польши и США", - говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, речь также шла о проработке мероприятий в союзном формате, включая проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства, а также VIII Форума регионов Белоруссии и России, который пройдет в июле на территории Московской области и будет посвящен научно-техническому сотрудничеству. Помимо прочего, Лукашенко и Путин уделили внимание деятельности Постоянного комитета Союзного государства, говорили об усилении его роли и повышении эффективности работы, говорится в сообщении."И, конечно, речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества в целом. Добавим, обсудили президенты и нашу профессиональную тему - взаимодействие центральных средств массовой информации и работу в сфере информационной безопасности", - проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.Там также указали, что поводом провести телефонный разговор стал общий праздник - День единения народов Белоруссии и РФ, Лукашенко и Путин обменялись личными поздравлениями и обратили внимание, что "в интересах обеих стран - поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества". "И именно поэтому получасовой разговор получился не столько праздничным, сколько рабочим", - добавили в пресс-службе.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия

В Минске сообщили о телефонном разговоре Путина с Лукашенко

19:01 02.04.2021 (обновлено: 19:11 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Белоруссии и внешние угрозы, звучащие со стороны стран Запада, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.
По ее данным, лидеры двух государств "провели крайне насыщенный телефонный разговор".
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"Александр Лукашенко и Владимир Путин затронули внутриполитическую обстановку в двух странах. Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления - в частности, со стороны Польши и США", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, речь также шла о проработке мероприятий в союзном формате, включая проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства, а также VIII Форума регионов Белоруссии и России, который пройдет в июле на территории Московской области и будет посвящен научно-техническому сотрудничеству. Помимо прочего, Лукашенко и Путин уделили внимание деятельности Постоянного комитета Союзного государства, говорили об усилении его роли и повышении эффективности работы, говорится в сообщении.
"И, конечно, речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества в целом. Добавим, обсудили президенты и нашу профессиональную тему - взаимодействие центральных средств массовой информации и работу в сфере информационной безопасности", - проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.
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Там также указали, что поводом провести телефонный разговор стал общий праздник - День единения народов Белоруссии и РФ, Лукашенко и Путин обменялись личными поздравлениями и обратили внимание, что "в интересах обеих стран - поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества". "И именно поэтому получасовой разговор получился не столько праздничным, сколько рабочим", - добавили в пресс-службе.

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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссия
 
 
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