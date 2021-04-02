https://ria.ru/20210402/peregovory-1604019934.html

В Минске сообщили о телефонном разговоре Путина с Лукашенко

В Минске сообщили о телефонном разговоре Путина с Лукашенко

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Белоруссии и внешние угрозы, звучащие со стороны стран... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T19:01

2021-04-02T19:01

2021-04-02T19:11

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Белоруссии и внешние угрозы, звучащие со стороны стран Запада, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.По ее данным, лидеры двух государств "провели крайне насыщенный телефонный разговор"."Александр Лукашенко и Владимир Путин затронули внутриполитическую обстановку в двух странах. Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления - в частности, со стороны Польши и США", - говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, речь также шла о проработке мероприятий в союзном формате, включая проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства, а также VIII Форума регионов Белоруссии и России, который пройдет в июле на территории Московской области и будет посвящен научно-техническому сотрудничеству. Помимо прочего, Лукашенко и Путин уделили внимание деятельности Постоянного комитета Союзного государства, говорили об усилении его роли и повышении эффективности работы, говорится в сообщении."И, конечно, речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества в целом. Добавим, обсудили президенты и нашу профессиональную тему - взаимодействие центральных средств массовой информации и работу в сфере информационной безопасности", - проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.Там также указали, что поводом провести телефонный разговор стал общий праздник - День единения народов Белоруссии и РФ, Лукашенко и Путин обменялись личными поздравлениями и обратили внимание, что "в интересах обеих стран - поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества". "И именно поэтому получасовой разговор получился не столько праздничным, сколько рабочим", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210402/edinstvo-1603940053.html

https://ria.ru/20210402/matvienko-1603924804.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия