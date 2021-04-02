https://ria.ru/20210402/pandemiya-1603897150.html

Пандемия уничтожила шесть миллионов рабочих мест в ЕС

Пандемия уничтожила шесть миллионов рабочих мест в ЕС

Борьба с пандемией коронавируса в Евросоюзе привела к тому, что около 6 миллионов человек лишились работы, сильнее всего этот кризис ударил по молодежи, и... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:14

2021-04-02T09:14

2021-04-02T09:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости, Мария Князева. Борьба с пандемией коронавируса в Евросоюзе привела к тому, что около 6 миллионов человек лишились работы, сильнее всего этот кризис ударил по молодежи, и Еврокомиссия работает над тем, чтобы в ЕС не выросло "потерянное поколение", сказал в интервью РИА Новости еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит."Безработица в ЕС выросла до 7,3% в январе 2021 года с 6,6% годом ранее. Пандемия стала причиной того, что 6 миллионов человек потеряли работу. Особенно сильно пострадала молодежь: почти 3 миллиона молодых людей в настоящее время в ЕС не имеют работы. У нас есть общий долг - гарантировать, чтобы они не стали потерянным поколением", - сказал он.Поэтому Еврокомиссия запустила программу "Поддержка занятости молодежи", чтобы вместе с инициативой "Гарантия для молодежи" расширять возможности трудоустройства для молодых людей.В рамках проекта "Гарантия для молодежи", страны Евросоюза обязались сделать так, чтобы все молодые люди в возрасте до 30 лет получали качественное предложение о трудоустройстве, продолжении обучения или о стажировке в течение четырех месяцев после того, как они стали безработными или покинули учебное заведение, напомнил Шмит.Экономика Евросоюза весной прошлого года погрузилась в сильнейший за многие десятилетия кризис, поскольку были введены жёсткие ограничения на социально-экономическую жизнь. Среди них - закрытие границ, остановка туризма, ограничение работы непродовольственных магазинов, салонов красоты, спортивных клубов, ограничения на проведение массовых мероприятий.Власти начали ослаблять ограничения на фоне улучшения эпидемиологической ситуации, что благотворно сказалось на экономической активности. Однако осенью стали звучать заявления о второй волне распространения вируса, ситуация с COVID-19 ухудшалась. Страны вновь усилили рестрикции на социально-экономическую жизнь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/nasa-1603789124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире