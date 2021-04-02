https://ria.ru/20210402/pamyatnik-1603958666.html

МИД назвал осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси провокацией

МИД назвал осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси провокацией

Москва рассматривает осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:23

2021-04-02T14:23

2021-04-02T16:08

россия

мария захарова

владимир познер

тбилиси

грузия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва рассматривает осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, никакие мотивы не могут оправдать вандалов."В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение. Подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А. С. Грибоедова как для истории России, так и Грузии", — подчеркнула официальный представитель МИД.Надпись "Россия — зло" появилась на постаменте памятника 1 апреля. Это произошло на следующий день после того, как в столице Грузии прошли выступления против Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения.Участники протеста потребовали, чтобы телеведущий покинул страну, поскольку не признает ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились журналист и его друзья, и закидали яйцами фасад здания. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.Русский драматург, поэт, композитор и дипломат Александр Грибоедов (1795-1829) похоронен в Тбилиси на горе Мтацминда. На надгробии выбиты слова его вдовы Нины Чавчавадзе: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!"

https://ria.ru/20210402/pozner-1603885232.html

россия

тбилиси

грузия

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россия, мария захарова, владимир познер, тбилиси, грузия