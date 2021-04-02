https://ria.ru/20210402/osadki-1603991945.html

В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве вечером в четверг и в ночь на пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро"... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:48

2021-04-02T16:48

2021-04-02T16:48

татьяна позднякова

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве вечером в четверг и в ночь на пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.В четверг ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец говорил, что в Москве за 24 часа выпадет до 40% месячной нормы осадков. На пятницу в столице прогнозировали дождь и снег."За вчерашний день на станции ВДНХ выпало 2 миллиметра осадков, за ночь - 6 миллиметров осадков. Такие же величины наблюдались и на станции Тушино. Что касается центра, то там немного по-другому распределились осадки - там больше выпало за ночь - 10 миллиметров, за вчерашний день - 2 миллиметров. Двенадцать миллиметров - это самая большая величина, при норме 44 миллиметра - это почти треть месячной нормы", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20210402/sneg-1603951783.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, евгений тишковец, москва, общество