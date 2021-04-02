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Наука
https://ria.ru/20210402/orbita-1603971343.html
Орбиту МКС скорректировали перед прилетом нового экипажа
Орбиту МКС скорректировали перед прилетом нового экипажа
Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована в пятницу с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" перед прибытием нового экипажа, РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:24
2021-04-02T15:24
наука
союз мс
прогресс-мс
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована в пятницу с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" перед прибытием нового экипажа, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслирующихся НАСА.Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включатся в 15.14 мск и проработают 129,3 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 360 метров и составит 419,8 километра.Маневр выполняется для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадкой "Союза МС-17".Предыдущая коррекция орбиты станции была выполнена 12 марта также с использованием двигателей "Прогресса МС-14", в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличилась на 450 метров.Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.На корабле "Союз МС-17" 17 апреля должны возвратиться на Землю россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.Сейчас на МКС также работают американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210401/utechka-1603724373.html
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союз мс, прогресс-мс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Орбиту МКС скорректировали перед прилетом нового экипажа

15:24 02.04.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована в пятницу с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" перед прибытием нового экипажа, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслирующихся НАСА.
"Выдача импульса завершена", - сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами.
Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включатся в 15.14 мск и проработают 129,3 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 360 метров и составит 419,8 километра.
Маневр выполняется для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадкой "Союза МС-17".
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Предыдущая коррекция орбиты станции была выполнена 12 марта также с использованием двигателей "Прогресса МС-14", в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличилась на 450 метров.
Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
На корабле "Союз МС-17" 17 апреля должны возвратиться на Землю россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.
Сейчас на МКС также работают американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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