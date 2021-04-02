Орбиту МКС скорректировали перед прилетом нового экипажа
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована в пятницу с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" перед прибытием нового экипажа, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслирующихся НАСА.
"Выдача импульса завершена", - сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами.
Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включатся в 15.14 мск и проработают 129,3 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 360 метров и составит 419,8 километра.
Маневр выполняется для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадкой "Союза МС-17".
Предыдущая коррекция орбиты станции была выполнена 12 марта также с использованием двигателей "Прогресса МС-14", в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличилась на 450 метров.
Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
На корабле "Союз МС-17" 17 апреля должны возвратиться на Землю россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.
Сейчас на МКС также работают американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.