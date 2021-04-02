https://ria.ru/20210402/operatsiya-1603956223.html

Врач рассказал об операции во время пожара в клинике в Благовещенске

Врач рассказал об операции во время пожара в клинике в Благовещенске

Операция на открытом сердце в кардиоцентре Благовещенска уже шла, когда в здании начался пожар, задымления на первом этаже, где находится операционная, не было, РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:08

2021-04-02T14:08

2021-04-02T14:34

василий орлов

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Операция на открытом сердце в кардиоцентре Благовещенска уже шла, когда в здании начался пожар, задымления на первом этаже, где находится операционная, не было, но у врачей наготове были респираторы, рассказал РИА Новости главный врач центра Александр Коротких.В пятницу днем в Благовещенске загорелась кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, в 12.15 мск пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков, которые продолжили оперировать во время пожара."Когда возник пожар, пациент уже был на операционном столе, была раскрыта грудная клетка, то есть операцию остановить было нельзя. Бригада самоотверженно работала 4-5 часов, проводилось плановое аортокоронарное шунтирование сосудов. Все время пожара я находился на связи с пожарными", - рассказал Коротких РИА Новости.По его словам, двухэтажное здание кардиоцентра обесточили, а электроэнергию в операционную подавал генератор. "Отключили централизованную подачу кислорода, сделали передачу кислорода только в операционной, всем дали защитные респираторы, они не понадобились – задымления на первом этаже, где шла операция, не было", - добавил медик.Он уточнил, что операция "была проведена в полном объеме, иначе она просто потеряла бы смысл". Всего, по его словам, в кардиоцентре Амурской медакадемии ежегодно проводится около 80-90 операций по аортокоронарному шунтированию.Коротких также рассказал, что ему очень помогли знания техники безопасности, он недавно прошел соответствующее обучение."После операции пациента вынесли через пожарный выход и на реанимационном автомобиле, у которого есть функция ИВЛ, доставили в Амурскую областную больницу. Все удалось во время пожара, в том числе благодаря помощи сотрудников хозяйственной части, они помогали выводить пациентов, все было организованно. Пожарные приехали быстро, огонь не перекинулся на соседние здания", - заключил он.

https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603899294.html

благовещенск

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Тушение пожара в кардиологическом центре Благовещенска. Кадры МЧС Огонь вспыхнул в пятницу в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Эвакуировано 120 человек. По данным МЧС РФ, пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, пожарным приходилось периодически охлаждать боевую одежду. 2021-04-02T14:08 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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василий орлов, благовещенск, происшествия