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https://ria.ru/20210402/obvineniya-1603937773.html
Эксперт оценил обвинения Рады в адрес России из-за электроэнергетики
Эксперт оценил обвинения Рады в адрес России из-за электроэнергетики
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал слова депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что Россия разрушает... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:44
2021-04-02T19:49
станислав митрахович
ситуация на украине
юрий витренко
михаил волынец
фонд национальной энергетической безопасности
верховная рада украины
москва
минск
белоруссия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал слова депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что Россия разрушает энергетическую систему Украины, очередной попыткой пропиариться.Волынец обвинил Москву в крахе электроэнергетики Киева из-за продаж электричества по заниженным ценам. По его мнению, Россия ведет "гибридную энергетическую войну", чтобы остановить и уничтожить украинские шахты и блоки тепловых электростанций.По словам Митраховича, тема о "плохой Москве" сейчас очень востребована у электората. Специалист напомнил, что в первые месяцы этого года Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за холодов и без российских поставок страна могла "просто не выдержать"."Если бы Россия хотела полноценно навредить Украине, можно было бы не вести поставки, и там были бы огромные сложности. Но Россия этого не сделала, что показывает, что мы этого и не хотели делать", — подытожил Митрахович в комментарии RT.В феврале Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества после аварий на двух электростанциях. В январе Минск уже поставлял Киеву электричество в срочном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России.По словам исполняющего обязанности министра энергетики страны Юрия Витренко, энергосистема Украины отделится от российской и белорусской в следующем году, а в 2023-м присоединится к ENTSO-E — европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.
https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html
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станислав митрахович, ситуация на украине, юрий витренко, михаил волынец, фонд национальной энергетической безопасности, верховная рада украины, москва, минск, белоруссия, в мире

Эксперт оценил обвинения Рады в адрес России из-за электроэнергетики

12:44 02.04.2021 (обновлено: 19:49 02.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал слова депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что Россия разрушает энергетическую систему Украины, очередной попыткой пропиариться.
Волынец обвинил Москву в крахе электроэнергетики Киева из-за продаж электричества по заниженным ценам. По его мнению, Россия ведет "гибридную энергетическую войну", чтобы остановить и уничтожить украинские шахты и блоки тепловых электростанций.
По словам Митраховича, тема о "плохой Москве" сейчас очень востребована у электората. Специалист напомнил, что в первые месяцы этого года Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за холодов и без российских поставок страна могла "просто не выдержать".
"Если бы Россия хотела полноценно навредить Украине, можно было бы не вести поставки, и там были бы огромные сложности. Но Россия этого не сделала, что показывает, что мы этого и не хотели делать", — подытожил Митрахович в комментарии RT.
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По словам исполняющего обязанности министра энергетики страны Юрия Витренко, энергосистема Украины отделится от российской и белорусской в следующем году, а в 2023-м присоединится к ENTSO-E — европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.
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