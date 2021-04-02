https://ria.ru/20210402/obvineniya-1603937773.html

Эксперт оценил обвинения Рады в адрес России из-за электроэнергетики

Эксперт оценил обвинения Рады в адрес России из-за электроэнергетики

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал слова депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что Россия разрушает... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:44

2021-04-02T12:44

2021-04-02T19:49

станислав митрахович

ситуация на украине

юрий витренко

михаил волынец

фонд национальной энергетической безопасности

верховная рада украины

москва

минск

белоруссия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал слова депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что Россия разрушает энергетическую систему Украины, очередной попыткой пропиариться.Волынец обвинил Москву в крахе электроэнергетики Киева из-за продаж электричества по заниженным ценам. По его мнению, Россия ведет "гибридную энергетическую войну", чтобы остановить и уничтожить украинские шахты и блоки тепловых электростанций.По словам Митраховича, тема о "плохой Москве" сейчас очень востребована у электората. Специалист напомнил, что в первые месяцы этого года Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за холодов и без российских поставок страна могла "просто не выдержать"."Если бы Россия хотела полноценно навредить Украине, можно было бы не вести поставки, и там были бы огромные сложности. Но Россия этого не сделала, что показывает, что мы этого и не хотели делать", — подытожил Митрахович в комментарии RT.В феврале Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества после аварий на двух электростанциях. В январе Минск уже поставлял Киеву электричество в срочном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России.По словам исполняющего обязанности министра энергетики страны Юрия Витренко, энергосистема Украины отделится от российской и белорусской в следующем году, а в 2023-м присоединится к ENTSO-E — европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.

https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html

https://ria.ru/20210401/zelenskiy-1603853278.html

москва

минск

белоруссия

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