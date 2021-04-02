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В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики четыре раза в пятницу открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:23
2021-04-02T15:23
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза в пятницу открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в Народной милиции заявили, что украинские силовики в пятницу один раз обстреляли территорию ЛНР, также открыв огонь по поселку Голубовское.Он добавил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5, Лозовое и Голубовское.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков

15:23 02.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестные жители в поселке Донецкий Луганской области
Местные жители в поселке Донецкий Луганской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза в пятницу открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в Народной милиции заявили, что украинские силовики в пятницу один раз обстреляли территорию ЛНР, также открыв огонь по поселку Голубовское.
"Украинская сторона продолжает грубо нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, дестабилизируя обстановку на линии соприкосновения. С начала текущих суток противник совершил четыре огневые провокации", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Он добавил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5, Лозовое и Голубовское.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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