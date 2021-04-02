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В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики четыре раза в пятницу открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:23

2021-04-02T15:23

2021-04-02T15:23

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза в пятницу открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в Народной милиции заявили, что украинские силовики в пятницу один раз обстреляли территорию ЛНР, также открыв огонь по поселку Голубовское.Он добавил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5, Лозовое и Голубовское.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

донбасс

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире