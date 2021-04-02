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В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле со стороны силовиков
В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле со стороны силовиков
Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил в пятницу,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:45
2021-04-02T15:45
донбасс
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил в пятницу, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу четыре раза обстреляли территорию республики."С прискорбием сообщаем, что защищая республику от украинской агрессии, ранения несовместимые с жизнью получил военнослужащий Народной милиции", - заявил представитель пресс-службы.В Донбассе ранее вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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донбасс, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле со стороны силовиков

15:45 02.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил в пятницу, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу четыре раза обстреляли территорию республики.
"С прискорбием сообщаем, что защищая республику от украинской агрессии, ранения несовместимые с жизнью получил военнослужащий Народной милиции", - заявил представитель пресс-службы.
В Донбассе ранее вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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