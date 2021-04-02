https://ria.ru/20210402/obstrel-1603911414.html

В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны силовиков в районе Донецка

В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны силовиков в районе Донецка

Украинские силовики активизировали обстрелы в районе Донецка, выпустили в пятницу утром 17 мин, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:45

2021-04-02T10:45

2021-04-02T10:46

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы в районе Донецка, выпустили в пятницу утром 17 мин, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Вооружённые формирования Украины активизировали обстрелы на донецком направлении", - сказал представитель ведомства.По его словам, под массированным минометным огнем со стороны силовиков оказались населенные пункты Спартак и микрорайон Октябрьский города Донецка."Сегодня с 7.10 до 9.20 (мск) были зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины. Всего было выпущено 17 мин калибром 120 миллиметров. Данные о повреждениях и разрушениях уточняются", - добавил представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/donbass-1603847679.html

донецкая народная республика

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сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире