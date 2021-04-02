https://ria.ru/20210402/obrazovanie-1603930489.html

Глава Оренбуржья рассказал о задачах в развитии образования в регионе

Глава Оренбуржья рассказал о задачах в развитии образования в регионе

Более 7 миллиардов рублей федеральных средств привлечены в систему образования Оренбургской области, сообщил глава региона Денис Паслер. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:37

2021-04-02T12:37

2021-04-02T12:37

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

орск

оренбург

образование - общество

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ОРЕНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Более 7 миллиардов рублей федеральных средств привлечены в систему образования Оренбургской области, сообщил глава региона Денис Паслер.Говоря о приоритетах развития системы образования в области, губернатор подчеркнул, что "школы и детские сады должны стать комфортными и безопасными, система высшего образования должна отвечать требованиям времени, подготовка специалистов – удовлетворять кадровые потребности областных предприятий". "Молодежи необходимо предоставить возможность получать интересные и востребованные профессии в родном регионе", – сказал Паслер.Он напомнил, что за последние два года в Оренбуржье введены в эксплуатацию 22 детских сада на 2608 мест, в текущем году будут построены еще восемь детских садов. Всего за период 2019-2021 годов будут построены шесть школ на 2500 новых мест, капитальные ремонты и работы по благоустройству школьных зданий пройдут в 70 школах.Глава региона отметил, что благодаря нацпроекту "образование" отремонтированы 50 спортивных залов в сельских школах, в текущем году ремонтные работы проведут еще в 25.Паслер сообщил, что все школы в городах региона подключены к высокоскоростному интернету, а более 70% сельских школ подключены к интернету со скоростью свыше 50 Мбит/с. Главной задачей дополнительного образования глава региона назвал создание центра поддержки талантливых и одаренных детей "Гагарин". Распределенная модель организации центра предполагает сразу несколько площадок, оснащенных современными научными лабораториями и мастерскими в Орске и Оренбурге. К реализации учебных программ "Гагарин" будет привлекать заинтересованных в научно-технических инновациях бизнес, а также ученых.

https://ria.ru/20210331/ekosistema-1603666309.html

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орск

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денис паслер, оренбургская область, орск, оренбург, образование - общество