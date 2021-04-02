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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210402/obrazovanie-1603930489.html
Глава Оренбуржья рассказал о задачах в развитии образования в регионе
Глава Оренбуржья рассказал о задачах в развитии образования в регионе
Более 7 миллиардов рублей федеральных средств привлечены в систему образования Оренбургской области, сообщил глава региона Денис Паслер. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:37
2021-04-02T12:37
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
орск
оренбург
образование - общество
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ОРЕНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Более 7 миллиардов рублей федеральных средств привлечены в систему образования Оренбургской области, сообщил глава региона Денис Паслер.Говоря о приоритетах развития системы образования в области, губернатор подчеркнул, что "школы и детские сады должны стать комфортными и безопасными, система высшего образования должна отвечать требованиям времени, подготовка специалистов – удовлетворять кадровые потребности областных предприятий". "Молодежи необходимо предоставить возможность получать интересные и востребованные профессии в родном регионе", – сказал Паслер.Он напомнил, что за последние два года в Оренбуржье введены в эксплуатацию 22 детских сада на 2608 мест, в текущем году будут построены еще восемь детских садов. Всего за период 2019-2021 годов будут построены шесть школ на 2500 новых мест, капитальные ремонты и работы по благоустройству школьных зданий пройдут в 70 школах.Глава региона отметил, что благодаря нацпроекту "образование" отремонтированы 50 спортивных залов в сельских школах, в текущем году ремонтные работы проведут еще в 25.Паслер сообщил, что все школы в городах региона подключены к высокоскоростному интернету, а более 70% сельских школ подключены к интернету со скоростью свыше 50 Мбит/с. Главной задачей дополнительного образования глава региона назвал создание центра поддержки талантливых и одаренных детей "Гагарин". Распределенная модель организации центра предполагает сразу несколько площадок, оснащенных современными научными лабораториями и мастерскими в Орске и Оренбурге. К реализации учебных программ "Гагарин" будет привлекать заинтересованных в научно-технических инновациях бизнес, а также ученых.
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денис паслер, оренбургская область, орск, оренбург, образование - общество

Глава Оренбуржья рассказал о задачах в развитии образования в регионе

12:37 02.04.2021
 
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Денис Паслер на итоговой коллегии министерства образования "Основные итоги и перспективы развития региональной системы образования в условиях реализации национальных проектов в 2020–2021 годах"
Губернатор Денис Паслер на итоговой коллегии министерства образования Основные итоги и перспективы развития региональной системы образования в условиях реализации национальных проектов в 2020–2021 годах - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
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ОРЕНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Более 7 миллиардов рублей федеральных средств привлечены в систему образования Оренбургской области, сообщил глава региона Денис Паслер.
"Оренбуржье активно участвует в мероприятиях нацпроектов "Образование", "Демография", "Цифровая экономика", государственной программы "Развитие сельских территорий" и еще ряда проектов, которые работают в интересах системы образования. За последние два года нам удалось привлечь в эту сферу больше 7 миллиардов рублей федеральных субсидий", - сказал Паслер, выступая на итоговой коллегии регионального министерства образования.
Говоря о приоритетах развития системы образования в области, губернатор подчеркнул, что "школы и детские сады должны стать комфортными и безопасными, система высшего образования должна отвечать требованиям времени, подготовка специалистов – удовлетворять кадровые потребности областных предприятий".
"Молодежи необходимо предоставить возможность получать интересные и востребованные профессии в родном регионе", – сказал Паслер.
Он напомнил, что за последние два года в Оренбуржье введены в эксплуатацию 22 детских сада на 2608 мест, в текущем году будут построены еще восемь детских садов. Всего за период 2019-2021 годов будут построены шесть школ на 2500 новых мест, капитальные ремонты и работы по благоустройству школьных зданий пройдут в 70 школах.
Глава региона отметил, что благодаря нацпроекту "образование" отремонтированы 50 спортивных залов в сельских школах, в текущем году ремонтные работы проведут еще в 25.
Паслер сообщил, что все школы в городах региона подключены к высокоскоростному интернету, а более 70% сельских школ подключены к интернету со скоростью свыше 50 Мбит/с.
Главной задачей дополнительного образования глава региона назвал создание центра поддержки талантливых и одаренных детей "Гагарин". Распределенная модель организации центра предполагает сразу несколько площадок, оснащенных современными научными лабораториями и мастерскими в Орске и Оренбурге. К реализации учебных программ "Гагарин" будет привлекать заинтересованных в научно-технических инновациях бизнес, а также ученых.
"Это очень важные проекты, которые позволяют менять не только качество образования, но и по-другому взглянуть на его содержание. Каждый детский сад, каждая школа и колледж должны участвовать в общей работе, помогая сделать наше образование лучше по всем параметрам", – заявил губернатор.
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Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская областьОрскОренбургОбразование - Общество
 
 
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