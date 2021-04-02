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Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
Нехватка чипов и других комплектующих, вызванная замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса, может вызвать рост цен на... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T03:08
2021-04-02T04:59
россия
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нехватка чипов и других комплектующих, вызванная замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса, может вызвать рост цен на ноутбуки и дефицит устройств в России, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.Ранее эксперты сообщали РИА Новости, что цены на электронику уже выросли в России с начала года на 5-20% в зависимости от типа товара, это связано с дефицитом основных комплектующих. О дефиците чипов также сообщали зарубежные автопроизводители - в январе The Wall Street Journal писала, что ряд автоконцернов, работающих в США, в том числе Ford, Honda, бренды компании Fiat Chrysler планируют сократить производство из-за проблем с поставками микросхем.Как рассказал руководитель группы закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров, за последние полгода наибольший рост цен среди электроники наблюдался в ноутбуках низкого ценового сегмента. "Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. На рынок ноутбуков существенное влияние оказывает дефицит компонентной базы и микросхем", - указал Петров.С ним согласен вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин. По его словам, дефицит комплектующих безусловно оказывает негативное влияние на рынок ноутбуков. "Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года. В данный момент в "Связном" достаточный ассортимент ноутбуков, но мы также не исключаем дефицит устройств в нашей сети", - сказал Догадин.В "М.Видео. Эльдорадо" сообщили, что глобальные сложности на уровне производства полупроводников и резкие скачки спроса на отдельные категории товаров на фоне пандемии, безусловно, влияют и на ситуацию с поставками в Россию. "В отдельных категориях мы видим задержки и ограниченный объем поставок", - прокомментировали в пресс-службе.Вместе с тем, ритейлер отметил, что продолжает обеспечивать максимально возможный в текущей ситуации ассортимент, в наличии есть несколько сотен моделей и ноутбуков, и смартфонов, поставки регулярно обновляются.
https://ria.ru/20210315/samsung-1601334590.html
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россия, экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки

03:08 02.04.2021 (обновлено: 04:59 02.04.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нехватка чипов и других комплектующих, вызванная замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса, может вызвать рост цен на ноутбуки и дефицит устройств в России, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.
Ранее эксперты сообщали РИА Новости, что цены на электронику уже выросли в России с начала года на 5-20% в зависимости от типа товара, это связано с дефицитом основных комплектующих. О дефиците чипов также сообщали зарубежные автопроизводители - в январе The Wall Street Journal писала, что ряд автоконцернов, работающих в США, в том числе Ford, Honda, бренды компании Fiat Chrysler планируют сократить производство из-за проблем с поставками микросхем.
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Как рассказал руководитель группы закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров, за последние полгода наибольший рост цен среди электроники наблюдался в ноутбуках низкого ценового сегмента. "Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. На рынок ноутбуков существенное влияние оказывает дефицит компонентной базы и микросхем", - указал Петров.
С ним согласен вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин. По его словам, дефицит комплектующих безусловно оказывает негативное влияние на рынок ноутбуков. "Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года. В данный момент в "Связном" достаточный ассортимент ноутбуков, но мы также не исключаем дефицит устройств в нашей сети", - сказал Догадин.
В "М.Видео. Эльдорадо" сообщили, что глобальные сложности на уровне производства полупроводников и резкие скачки спроса на отдельные категории товаров на фоне пандемии, безусловно, влияют и на ситуацию с поставками в Россию. "В отдельных категориях мы видим задержки и ограниченный объем поставок", - прокомментировали в пресс-службе.
Вместе с тем, ритейлер отметил, что продолжает обеспечивать максимально возможный в текущей ситуации ассортимент, в наличии есть несколько сотен моделей и ноутбуков, и смартфонов, поставки регулярно обновляются.
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