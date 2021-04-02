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Онлайн-конференция врача-инфекциониста Николая Малышева
Онлайн-конференция врача-инфекциониста Николая Малышева
6 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА о текущей ситуации с COVID-19 в России.
2021-04-02T12:35
2021-04-02T12:35
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Задать вопросБолее года главной проблемой остается пандемия. Как справляется с ней Россия? Как действуют другие страны, которые гордятся устойчивостью своей экономики и развитием систем здравоохранения? Как проходит вакцинация против коронавируса в нашей стране и за рубежом?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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353
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Онлайн-конференция врача-инфекциониста Николая Малышева

12:35 02.04.2021
 
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6 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА о текущей ситуации с COVID-19 в России.
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Более года главной проблемой остается пандемия. Как справляется с ней Россия? Как действуют другие страны, которые гордятся устойчивостью своей экономики и развитием систем здравоохранения? Как проходит вакцинация против коронавируса в нашей стране и за рубежом?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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