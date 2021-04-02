https://ria.ru/20210402/nikolay-malyshev-1603934681.html

Онлайн-конференция врача-инфекциониста Николая Малышева

Онлайн-конференция врача-инфекциониста Николая Малышева

6 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА о текущей ситуации с COVID-19 в России.

2021-04-02T12:35

2021-04-02T12:35

2021-04-02T12:35

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Задать вопросБолее года главной проблемой остается пандемия. Как справляется с ней Россия? Как действуют другие страны, которые гордятся устойчивостью своей экономики и развитием систем здравоохранения? Как проходит вакцинация против коронавируса в нашей стране и за рубежом?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы