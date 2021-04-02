Онлайн-конференция врача-инфекциониста Николая Малышева
6 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА о текущей ситуации с COVID-19 в России.
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Более года главной проблемой остается пандемия. Как справляется с ней Россия? Как действуют другие страны, которые гордятся устойчивостью своей экономики и развитием систем здравоохранения? Как проходит вакцинация против коронавируса в нашей стране и за рубежом?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Более года главной проблемой остается пандемия. Как справляется с ней Россия? Как действуют другие страны, которые гордятся устойчивостью своей экономики и развитием систем здравоохранения? Как проходит вакцинация против коронавируса в нашей стране и за рубежом?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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