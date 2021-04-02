https://ria.ru/20210402/nauka-1604021641.html

Ученые выдвинули альтернативную теорию об устройстве Вселенной

Ученые выдвинули альтернативную теорию об устройстве Вселенной

Датские ученые подвергли сомнению теорию о строении Вселенной. Краткий обзор исследования опубликован на сайте Копенгагенского университета. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T19:10

2021-04-02T19:10

2021-04-02T19:53

космос - риа наука

копенгагенский университет

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Датские ученые подвергли сомнению теорию о строении Вселенной. Краткий обзор исследования опубликован на сайте Копенгагенского университета.Ранее считалось, что Вселенная на 5% состоит из обычной материи, на 25% из темной материи и на 70% из темной энергии. Датские физики считают, что такое соотношение может быть неверным, а темную энергию заменяет темная материя, представленная в виде магнитных сил."Мы удалили темную энергию из уравнения и добавили несколько новых свойств темной материи. Эти свойства, похоже, оказывают такое же влияние на расширение Вселенной, как темная энергия", — объясняет соавтор исследования Стин Харле Хансен.Согласно новой теории, 25% темной материи наделены особыми качествами, которые делают 70% темной энергии фактически бесполезным. Как следует из выводов научной группы, магнитная сила темной материи влияет на расширение Вселенной так же, как и темная энергия.При этом ученые признались, что их открытие может быть просто совпадением, а им требуются дополнительные исследования.

https://ria.ru/20210309/vselennaya-1600472715.html

https://ria.ru/20210215/vselennaya-1597569093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, копенгагенский университет