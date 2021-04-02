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Ученые выдвинули альтернативную теорию об устройстве Вселенной
Ученые выдвинули альтернативную теорию об устройстве Вселенной
Датские ученые подвергли сомнению теорию о строении Вселенной. Краткий обзор исследования опубликован на сайте Копенгагенского университета. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:10
2021-04-02T19:53
космос - риа наука
копенгагенский университет
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Датские ученые подвергли сомнению теорию о строении Вселенной. Краткий обзор исследования опубликован на сайте Копенгагенского университета.Ранее считалось, что Вселенная на 5% состоит из обычной материи, на 25% из темной материи и на 70% из темной энергии. Датские физики считают, что такое соотношение может быть неверным, а темную энергию заменяет темная материя, представленная в виде магнитных сил."Мы удалили темную энергию из уравнения и добавили несколько новых свойств темной материи. Эти свойства, похоже, оказывают такое же влияние на расширение Вселенной, как темная энергия", — объясняет соавтор исследования Стин Харле Хансен.Согласно новой теории, 25% темной материи наделены особыми качествами, которые делают 70% темной энергии фактически бесполезным. Как следует из выводов научной группы, магнитная сила темной материи влияет на расширение Вселенной так же, как и темная энергия.При этом ученые признались, что их открытие может быть просто совпадением, а им требуются дополнительные исследования.
https://ria.ru/20210309/vselennaya-1600472715.html
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космос - риа наука, копенгагенский университет

Ученые выдвинули альтернативную теорию об устройстве Вселенной

19:10 02.04.2021 (обновлено: 19:53 02.04.2021)
 
© Depositphotos / ezumeimagesВзрыв во Вселенной
Взрыв во Вселенной - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Depositphotos / ezumeimages
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Датские ученые подвергли сомнению теорию о строении Вселенной. Краткий обзор исследования опубликован на сайте Копенгагенского университета.
Ранее считалось, что Вселенная на 5% состоит из обычной материи, на 25% из темной материи и на 70% из темной энергии. Датские физики считают, что такое соотношение может быть неверным, а темную энергию заменяет темная материя, представленная в виде магнитных сил.
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"Мы удалили темную энергию из уравнения и добавили несколько новых свойств темной материи. Эти свойства, похоже, оказывают такое же влияние на расширение Вселенной, как темная энергия", — объясняет соавтор исследования Стин Харле Хансен.
Согласно новой теории, 25% темной материи наделены особыми качествами, которые делают 70% темной энергии фактически бесполезным. Как следует из выводов научной группы, магнитная сила темной материи влияет на расширение Вселенной так же, как и темная энергия.
При этом ученые признались, что их открытие может быть просто совпадением, а им требуются дополнительные исследования.
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Космос - РИА НаукаКопенгагенский университет
 
 
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