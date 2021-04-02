https://ria.ru/20210402/nato-1603887908.html
Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о десяти "перехватах" российских самолетов силами НАТО у границ альянса в районе Северной Атлантики,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T04:12
2021-04-02T04:12
2021-04-02T04:12
балтийское море
воздушно-космические силы россии
арктика
нато
норвегия
в мире
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о десяти "перехватах" российских самолетов силами НАТО у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морейРанее в НАТО заявили, что "шесть различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством альянса менее чем за шесть часов".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Оставьте в покое бедных россиян, они только смотрят, где разместить свои базы в независимой Шотландии", - пошутил пользователь Iain."Почему мы окружаем Россию, если не можем защитить Великобританию от "туристов" с лодок?" – задался вопросом AM."Американские B-52 (на самом деле B-1B – прим. ред.), дислоцированные в Норвегии, пролетали недалеко от России. Это взаимная деятельность", - отметил Braeburn."Они в международном воздушном пространстве", - напомнил Voice of Sense."Здесь не на что обращать внимание, это обычное занятие. НАТО и Россия регулярно проверяют реакцию друг друга", - заметил MetalGary."А мы сокращаем количество наших самолетов-перехватчиков", - посетовал Ian48.Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
https://ria.ru/20210401/istrebiteli-1603794771.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, воздушно-космические силы россии, арктика, нато, норвегия, в мире
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Британский
таблоид The Daily Mail
опубликовал материал о десяти "перехватах" российских самолетов силами НАТО
у границ альянса в районе Северной Атлантики
, Северного, Черного и Балтийского морей
Ранее в НАТО заявили, что "шесть различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством альянса менее чем за шесть часов".
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Оставьте в покое бедных россиян, они только смотрят, где разместить свои базы в независимой Шотландии", - пошутил пользователь Iain.
"Почему мы окружаем Россию, если не можем защитить Великобританию от "туристов" с лодок?" – задался вопросом AM.
"Американские B-52 (на самом деле B-1B – прим. ред.), дислоцированные в Норвегии, пролетали недалеко от России. Это взаимная деятельность", - отметил Braeburn.
"Они в международном воздушном пространстве", - напомнил Voice of Sense.
"Здесь не на что обращать внимание, это обычное занятие. НАТО и Россия регулярно проверяют реакцию друг друга", - заметил MetalGary.
"А мы сокращаем количество наших самолетов-перехватчиков", - посетовал Ian48.
Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики
, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана
. По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС
России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.