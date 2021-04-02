https://ria.ru/20210402/nato-1603887908.html

Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО

Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о десяти "перехватах" российских самолетов силами НАТО у границ альянса в районе Северной Атлантики,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T04:12

2021-04-02T04:12

2021-04-02T04:12

балтийское море

воздушно-космические силы россии

арктика

нато

норвегия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600625134_216:530:2914:2048_1920x0_80_0_0_797c54c46373b9aa392ee433663a217a.jpg

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о десяти "перехватах" российских самолетов силами НАТО у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морейРанее в НАТО заявили, что "шесть различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством альянса менее чем за шесть часов".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Оставьте в покое бедных россиян, они только смотрят, где разместить свои базы в независимой Шотландии", - пошутил пользователь Iain."Почему мы окружаем Россию, если не можем защитить Великобританию от "туристов" с лодок?" – задался вопросом AM."Американские B-52 (на самом деле B-1B – прим. ред.), дислоцированные в Норвегии, пролетали недалеко от России. Это взаимная деятельность", - отметил Braeburn."Они в международном воздушном пространстве", - напомнил Voice of Sense."Здесь не на что обращать внимание, это обычное занятие. НАТО и Россия регулярно проверяют реакцию друг друга", - заметил MetalGary."А мы сокращаем количество наших самолетов-перехватчиков", - посетовал Ian48.Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

https://ria.ru/20210401/istrebiteli-1603794771.html

https://ria.ru/20210331/nato-1603601398.html

балтийское море

арктика

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, воздушно-космические силы россии, арктика, нато, норвегия, в мире