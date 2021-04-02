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Омбудсмен призвала ввести в России единый налоговый платеж
Омбудсмен призвала ввести в России единый налоговый платеж
Внедрение единого налогового платежа окажет позитивный эффект на бизнес в России, бизнесмены ждут его реализации, заявила РИА Новости предприниматель, омбудсмен РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:36
2021-04-02T12:36
анастасия татулова
корпорация мсп
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Внедрение единого налогового платежа окажет позитивный эффект на бизнес в России, бизнесмены ждут его реализации, заявила РИА Новости предприниматель, омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова."Новость для бизнеса позитивная, хорошо, что правительство видит необходимость налаживать клиентский сервис для предпринимателей. ЕПД (единый платежный документ - ред.) - идея, которая верифицировалась ФНС и Корпорацией МСП с бизнесом в ряду других инициатив, которые могут быть внедрены достаточно оперативно. И это отлично, что так быстро уже принято решение. Будем ждать внедрения", – прокомментировала она.Возможность уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов единым платежом действует для граждан с 1 января 2019 года, а НДФЛ - с 1 января 2020 года. Накануне правительство РФ одобрило распространение механизма единого налогового платежа и на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ.В случае принятия соответствующего закона поправки начнут действовать с 1 января. Но у бизнеса сохранится право уплачивать платежи и по действующему порядку: направлять средства на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации.
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анастасия татулова, корпорация мсп, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Омбудсмен призвала ввести в России единый налоговый платеж

12:36 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОснователь и владелец компании "АндерСон" Анастасия Татулова во время встречи президента РФ Владимира Путина. 7 марта 2018
Основатель и владелец компании АндерСон Анастасия Татулова во время встречи президента РФ Владимира Путина. 7 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Внедрение единого налогового платежа окажет позитивный эффект на бизнес в России, бизнесмены ждут его реализации, заявила РИА Новости предприниматель, омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.
"Новость для бизнеса позитивная, хорошо, что правительство видит необходимость налаживать клиентский сервис для предпринимателей. ЕПД (единый платежный документ - ред.) - идея, которая верифицировалась ФНС и Корпорацией МСП с бизнесом в ряду других инициатив, которые могут быть внедрены достаточно оперативно. И это отлично, что так быстро уже принято решение. Будем ждать внедрения", – прокомментировала она.
Возможность уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов единым платежом действует для граждан с 1 января 2019 года, а НДФЛ - с 1 января 2020 года. Накануне правительство РФ одобрило распространение механизма единого налогового платежа и на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ.
В случае принятия соответствующего закона поправки начнут действовать с 1 января. Но у бизнеса сохранится право уплачивать платежи и по действующему порядку: направлять средства на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации.
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Анастасия ТатуловаКорпорация МСПФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
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