https://ria.ru/20210402/msp-1603934994.html

Омбудсмен призвала ввести в России единый налоговый платеж

Омбудсмен призвала ввести в России единый налоговый платеж

Внедрение единого налогового платежа окажет позитивный эффект на бизнес в России, бизнесмены ждут его реализации, заявила РИА Новости предприниматель, омбудсмен РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:36

2021-04-02T12:36

2021-04-02T12:36

анастасия татулова

корпорация мсп

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151593/12/1515931234_0:86:2761:1639_1920x0_80_0_0_8997dc74fa02eb7ab483f068c596c53f.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Внедрение единого налогового платежа окажет позитивный эффект на бизнес в России, бизнесмены ждут его реализации, заявила РИА Новости предприниматель, омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова."Новость для бизнеса позитивная, хорошо, что правительство видит необходимость налаживать клиентский сервис для предпринимателей. ЕПД (единый платежный документ - ред.) - идея, которая верифицировалась ФНС и Корпорацией МСП с бизнесом в ряду других инициатив, которые могут быть внедрены достаточно оперативно. И это отлично, что так быстро уже принято решение. Будем ждать внедрения", – прокомментировала она.Возможность уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов единым платежом действует для граждан с 1 января 2019 года, а НДФЛ - с 1 января 2020 года. Накануне правительство РФ одобрило распространение механизма единого налогового платежа и на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ.В случае принятия соответствующего закона поправки начнут действовать с 1 января. Но у бизнеса сохранится право уплачивать платежи и по действующему порядку: направлять средства на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации.

https://ria.ru/20210402/biznes-1603920382.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия татулова, корпорация мсп, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика