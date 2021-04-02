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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 02.04.2021
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гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье действует с 21.00 2 апреля до 9.00 3 апреля, а также с 21.00 3 апреля до 9.00 4 апреля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

15:31 02.04.2021 (обновлено: 16:05 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Здание кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение в Москве и Подмосковье действует с 21.00 2 апреля до 9.00 3 апреля, а также с 21.00 3 апреля до 9.00 4 апреля.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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