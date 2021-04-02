https://ria.ru/20210402/moskva-1603973301.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:31
2021-04-02T15:31
2021-04-02T16:05
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье действует с 21.00 2 апреля до 9.00 3 апреля, а также с 21.00 3 апреля до 9.00 4 апреля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество