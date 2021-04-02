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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210402/moskva-1603921685.html
Москва получила возможность самостоятельно заключать СЗПК
Москва получила возможность самостоятельно заключать СЗПК
Москва со 2 апреля может самостоятельно на региональном уровне подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые раньше заключались... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:40
2021-04-02T11:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
москва
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Москва со 2 апреля может самостоятельно на региональном уровне подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые раньше заключались только с участием федеральных властей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Такие соглашения будут гарантировать бизнесу стабильную правовую среду и меры поддержки в обмен на инвестиционные проекты с вложениями не менее 200 миллионов рублей. "Соглашения о защите и поощрении капиталовложений дают бизнесу преимущества при реализации инвестиционных проектов: они гарантируют государственную поддержку и неизменность правовых актов. На сегодня в Москве уже заключено три СЗПК с участием Российской Федерации. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов составит около 24 миллиардов рублей. Благодаря вступившим в силу 2 апреля нормам федерального законодательства столица может заключать такие соглашения самостоятельно. Это упрощает механизм подписания СЗПК, что позволит увеличить объем инвестиций в экономику города", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Механизм заключения СЗПК на федеральном уровне заработал в 2020 году. Он предполагает, что ключевые налоги, условия землепользования и градостроительства фиксируются на момент заключения соглашения и остаются неизменными в течение всего срока реализации инвестпроекта. Например, если основная ставка налога на прибыль на дату заключения соглашения составляет 20%, то для компании-инвестора она останется на том же уровне даже в случае повышения налога для всех остальных налогоплательщиков.Другое важное преимущество для бизнеса – это гарантия господдержки в течение всего срока соглашения. Поддержка будет предоставляться в виде возмещения затрат и процентов по кредитам на создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры, используемых для реализации инвестпроекта.Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, первое СЗПК в Москве было заключено с ООО "Р-Опра" и оговаривает условия создания в ОЭЗ "Технополис "Москва" фармацевтического предприятия. Второе соглашение, касающееся реализации инициативы по выпуску вакцины "Спутник V", подписано с АО "Р-Фарм", третье - с ГК "Медси" на создание многофункционального медцентра на Мичуринском проспекте.
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россия, москва, экономика

Москва получила возможность самостоятельно заключать СЗПК

11:40 02.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Москва со 2 апреля может самостоятельно на региональном уровне подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые раньше заключались только с участием федеральных властей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Такие соглашения будут гарантировать бизнесу стабильную правовую среду и меры поддержки в обмен на инвестиционные проекты с вложениями не менее 200 миллионов рублей.
"Соглашения о защите и поощрении капиталовложений дают бизнесу преимущества при реализации инвестиционных проектов: они гарантируют государственную поддержку и неизменность правовых актов. На сегодня в Москве уже заключено три СЗПК с участием Российской Федерации. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов составит около 24 миллиардов рублей. Благодаря вступившим в силу 2 апреля нормам федерального законодательства столица может заключать такие соглашения самостоятельно. Это упрощает механизм подписания СЗПК, что позволит увеличить объем инвестиций в экономику города", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Механизм заключения СЗПК на федеральном уровне заработал в 2020 году. Он предполагает, что ключевые налоги, условия землепользования и градостроительства фиксируются на момент заключения соглашения и остаются неизменными в течение всего срока реализации инвестпроекта. Например, если основная ставка налога на прибыль на дату заключения соглашения составляет 20%, то для компании-инвестора она останется на том же уровне даже в случае повышения налога для всех остальных налогоплательщиков.
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Другое важное преимущество для бизнеса – это гарантия господдержки в течение всего срока соглашения. Поддержка будет предоставляться в виде возмещения затрат и процентов по кредитам на создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры, используемых для реализации инвестпроекта.
Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, первое СЗПК в Москве было заключено с ООО "Р-Опра" и оговаривает условия создания в ОЭЗ "Технополис "Москва" фармацевтического предприятия. Второе соглашение, касающееся реализации инициативы по выпуску вакцины "Спутник V", подписано с АО "Р-Фарм", третье - с ГК "Медси" на создание многофункционального медцентра на Мичуринском проспекте.
 
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