https://ria.ru/20210402/moshenniki-1603924581.html

В Москве мошенники убедили пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей

В Москве мошенники убедили пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей

Мошенники под видом помощи в раскрытии преступления убедили столичную пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:50

2021-04-02T11:50

2021-04-02T11:50

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники под видом помощи в раскрытии преступления убедили столичную пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По словам Волк, в отдел полиции обратилась 79-летняя москвичка, ставшая жертвой аферистов. Несколько дней назад ей позвонил мужчина, представился участковым и попросил помочь в раскрытии преступления, для чего необходимо было согласиться на требования мошенников.Практически сразу раздался следующий звонок, и, сняв трубку телефона, пенсионерка услышала угрозы в свой адрес. Незнакомец потребовал, чтобы пенсионерка пошла в банк, сняла со счета миллион рублей, а затем сбросила их ему с балкона. Когда она это выполнила, мужчина поднял пакет с деньгами и скрылся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество - ред.). В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали их. В отношении фигурантов – неработающих приезжих – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/perevod-1603865175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия