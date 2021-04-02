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https://ria.ru/20210402/moshenniki-1603924581.html
В Москве мошенники убедили пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей
В Москве мошенники убедили пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей
Мошенники под видом помощи в раскрытии преступления убедили столичную пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:50
2021-04-02T11:50
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники под видом помощи в раскрытии преступления убедили столичную пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По словам Волк, в отдел полиции обратилась 79-летняя москвичка, ставшая жертвой аферистов. Несколько дней назад ей позвонил мужчина, представился участковым и попросил помочь в раскрытии преступления, для чего необходимо было согласиться на требования мошенников.Практически сразу раздался следующий звонок, и, сняв трубку телефона, пенсионерка услышала угрозы в свой адрес. Незнакомец потребовал, чтобы пенсионерка пошла в банк, сняла со счета миллион рублей, а затем сбросила их ему с балкона. Когда она это выполнила, мужчина поднял пакет с деньгами и скрылся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество - ред.). В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали их. В отношении фигурантов – неработающих приезжих – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

В Москве мошенники убедили пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей

11:50 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники под видом помощи в раскрытии преступления убедили столичную пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, в отдел полиции обратилась 79-летняя москвичка, ставшая жертвой аферистов. Несколько дней назад ей позвонил мужчина, представился участковым и попросил помочь в раскрытии преступления, для чего необходимо было согласиться на требования мошенников.
Практически сразу раздался следующий звонок, и, сняв трубку телефона, пенсионерка услышала угрозы в свой адрес. Незнакомец потребовал, чтобы пенсионерка пошла в банк, сняла со счета миллион рублей, а затем сбросила их ему с балкона. Когда она это выполнила, мужчина поднял пакет с деньгами и скрылся.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество - ред.). В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали их. В отношении фигурантов – неработающих приезжих – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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