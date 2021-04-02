https://ria.ru/20210402/mongoliya-1603959882.html

Путин обсудил с президентом Монголии поставку российских вакцин

Путин обсудил с президентом Монголии поставку российских вакцин

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой вопросы борьбы с коронавирусом и поставки российских вакцин,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:28

2021-04-02T14:28

2021-04-02T14:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

халтмаагийн баттулга

владимир путин

монголия

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой вопросы борьбы с коронавирусом и поставки российских вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе монгольской стороны."Особое внимание уделено укреплению взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин в Монголию", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры в свете 100-летия установления дипломатических отношений между РФ и Монголией обсудили также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркнуто, что за последние годы традиционно дружественные двусторонние связи развиваются весьма успешно и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

https://ria.ru/20210209/sputnik-1596702401.html

россия

монголия

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коронавирус covid-19, россия, халтмаагийн баттулга, владимир путин, монголия, в мире