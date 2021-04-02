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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Путин обсудил с президентом Монголии поставку российских вакцин
Путин обсудил с президентом Монголии поставку российских вакцин
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой вопросы борьбы с коронавирусом и поставки российских вакцин,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:28
2021-04-02T14:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
халтмаагийн баттулга
владимир путин
монголия
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой вопросы борьбы с коронавирусом и поставки российских вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе монгольской стороны."Особое внимание уделено укреплению взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин в Монголию", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры в свете 100-летия установления дипломатических отношений между РФ и Монголией обсудили также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркнуто, что за последние годы традиционно дружественные двусторонние связи развиваются весьма успешно и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
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коронавирус covid-19, россия, халтмаагийн баттулга, владимир путин, монголия, в мире

Путин обсудил с президентом Монголии поставку российских вакцин

14:28 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой вопросы борьбы с коронавирусом и поставки российских вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе монгольской стороны.
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"Особое внимание уделено укреплению взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин в Монголию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры в свете 100-летия установления дипломатических отношений между РФ и Монголией обсудили также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркнуто, что за последние годы традиционно дружественные двусторонние связи развиваются весьма успешно и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияХалтмаагийн БаттулгаВладимир ПутинМонголияВ мире
 
 
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