https://ria.ru/20210402/moda-1603836379.html

Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном модном показе

Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном модном показе

Супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном показе известного французского бренда, продемонстрировав смелые образы из весенне-летней... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T04:10

2021-04-02T04:10

2021-04-02T04:10

новости культуры

знаменитости

звезды

мода

шоубиз

белла хадид

стиль жизни

шоу-бизнес

ирина шейк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603838585_76:0:1400:745_1920x0_80_0_0_1c92bbc359c4bfd8b46a44a594eb1b30.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном показе известного французского бренда, продемонстрировав смелые образы из весенне-летней коллекции модного дома, сообщает Daily Mail. Показ прошел в уже привычном цифровом формате (запись была сделана заранее), но организаторы позаботились, чтобы шоу смотрелось эффектно. В результате модели ходили не только вперед, но и назад, а также делали сальто и даже летали. Креативный директор бренда — дизайнер Кейси Кадволладер сделала акцент на сексуальных футуристических нарядах, выполненных из полупрозрачных блестящих тканей или денима. Например, Белла Хадид представила топ, в котором была видна ее грудь.Ирина Шейк сначала появилась в лаконичном платье в деловом стиле и красных колготках со стрелками, а затем — в полупрозрачном то ли жилете, то ли комбинезоне, украшенном абстрактными узорами.

https://ria.ru/20210324/hadid-1602494637.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, звезды, мода, белла хадид, стиль жизни, шоу-бизнес, ирина шейк