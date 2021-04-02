Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210402/moda-1603836379.html
Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном модном показе
Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном модном показе
Супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном показе известного французского бренда, продемонстрировав смелые образы из весенне-летней... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T04:10
2021-04-02T04:10
новости культуры
знаменитости
звезды
мода
шоубиз
белла хадид
стиль жизни
шоу-бизнес
ирина шейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603838585_76:0:1400:745_1920x0_80_0_0_1c92bbc359c4bfd8b46a44a594eb1b30.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном показе известного французского бренда, продемонстрировав смелые образы из весенне-летней коллекции модного дома, сообщает Daily Mail. Показ прошел в уже привычном цифровом формате (запись была сделана заранее), но организаторы позаботились, чтобы шоу смотрелось эффектно. В результате модели ходили не только вперед, но и назад, а также делали сальто и даже летали. Креативный директор бренда — дизайнер Кейси Кадволладер сделала акцент на сексуальных футуристических нарядах, выполненных из полупрозрачных блестящих тканей или денима. Например, Белла Хадид представила топ, в котором была видна ее грудь.Ирина Шейк сначала появилась в лаконичном платье в деловом стиле и красных колготках со стрелками, а затем — в полупрозрачном то ли жилете, то ли комбинезоне, украшенном абстрактными узорами.
https://ria.ru/20210324/hadid-1602494637.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603838585_299:0:1292:745_1920x0_80_0_0_26638d80de9ae29b985a226acbbafb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, знаменитости, звезды, мода, белла хадид, стиль жизни, шоу-бизнес, ирина шейк

Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном модном показе

04:10 02.04.2021
 
© @Mugler/YouTubeКадр из видео "MUGLER Spring Summer 2021"
Кадр из видео MUGLER Spring Summer 2021 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© @Mugler/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном показе известного французского бренда, продемонстрировав смелые образы из весенне-летней коллекции модного дома, сообщает Daily Mail.
Показ прошел в уже привычном цифровом формате (запись была сделана заранее), но организаторы позаботились, чтобы шоу смотрелось эффектно. В результате модели ходили не только вперед, но и назад, а также делали сальто и даже летали.
Креативный директор бренда — дизайнер Кейси Кадволладер сделала акцент на сексуальных футуристических нарядах, выполненных из полупрозрачных блестящих тканей или денима. Например, Белла Хадид представила топ, в котором была видна ее грудь.
© @Mugler/YouTubeКадр из видео "MUGLER Spring Summer 2021"
Кадр из видео MUGLER Spring Summer 2021 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© @Mugler/YouTube
Кадр из видео "MUGLER Spring Summer 2021"
Ирина Шейк сначала появилась в лаконичном платье в деловом стиле и красных колготках со стрелками, а затем — в полупрозрачном то ли жилете, то ли комбинезоне, украшенном абстрактными узорами.
Белла Хадид во время фото съемки - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 09:18Шоубиз
Супермодель Белла Хадид снялась на крыше небоскреба
 
ШоубизНовости культурыЗнаменитостизвездымодаБелла ХадидСтиль жизниШоу-бизнесИрина Шейк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния