https://ria.ru/20210402/moda-1603836379.html
Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном модном показе
Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном модном показе
Супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном показе известного французского бренда, продемонстрировав смелые образы из весенне-летней... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T04:10
2021-04-02T04:10
2021-04-02T04:10
новости культуры
знаменитости
звезды
мода
шоубиз
белла хадид
стиль жизни
шоу-бизнес
ирина шейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603838585_76:0:1400:745_1920x0_80_0_0_1c92bbc359c4bfd8b46a44a594eb1b30.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном показе известного французского бренда, продемонстрировав смелые образы из весенне-летней коллекции модного дома, сообщает Daily Mail. Показ прошел в уже привычном цифровом формате (запись была сделана заранее), но организаторы позаботились, чтобы шоу смотрелось эффектно. В результате модели ходили не только вперед, но и назад, а также делали сальто и даже летали. Креативный директор бренда — дизайнер Кейси Кадволладер сделала акцент на сексуальных футуристических нарядах, выполненных из полупрозрачных блестящих тканей или денима. Например, Белла Хадид представила топ, в котором была видна ее грудь.Ирина Шейк сначала появилась в лаконичном платье в деловом стиле и красных колготках со стрелками, а затем — в полупрозрачном то ли жилете, то ли комбинезоне, украшенном абстрактными узорами.
https://ria.ru/20210324/hadid-1602494637.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603838585_299:0:1292:745_1920x0_80_0_0_26638d80de9ae29b985a226acbbafb4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, мода, белла хадид, стиль жизни, шоу-бизнес, ирина шейк
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в необычном показе известного французского бренда, продемонстрировав смелые образы из весенне-летней коллекции модного дома, сообщает
Daily Mail.
Показ прошел в уже привычном цифровом формате (запись была сделана заранее), но организаторы позаботились, чтобы шоу смотрелось эффектно. В результате модели ходили не только вперед, но и назад, а также делали сальто и даже летали.
Креативный директор бренда — дизайнер Кейси Кадволладер сделала акцент на сексуальных футуристических нарядах, выполненных из полупрозрачных блестящих тканей или денима. Например, Белла Хадид представила топ, в котором была видна ее грудь.
Ирина Шейк сначала появилась в лаконичном платье в деловом стиле и красных колготках со стрелками, а затем — в полупрозрачном то ли жилете, то ли комбинезоне, украшенном абстрактными узорами.