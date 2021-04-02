https://ria.ru/20210402/mks-1604047602.html

Космонавт замазал герметиком места утечки воздуха на МКС

Космонавт замазал герметиком места утечки воздуха на МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков на борту Международной космической станции (МКС) продолжает заделывать места утечки воздуха в российском модуле "Звезда",... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T22:56

2021-04-02T22:56

2021-04-02T23:21

наука

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков на борту Международной космической станции (МКС) продолжает заделывать места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."Надо срочно наносить еще один слой герметика", - сказал Рыжикову специалист подмосковного Центра управления полетами, объяснив это тем, что через некоторое время первый слой герметика застынет и невозможно будет нанести на него второй.Из переговоров следует, что космонавт проводит работы по герметизации в районе трубопровода и сварных швов в промежуточной камере указанного модуля.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка воздуха не прекратилась.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210327/robot-1603074468.html

https://ria.ru/20210324/mks-1602603301.html

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кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса