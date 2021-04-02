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НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
Запуск нового российского модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС) планируется на 15 июля, сообщило НАСА. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T03:09
2021-04-02T03:09
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Запуск нового российского модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС) планируется на 15 июля, сообщило НАСА.Ранее такая дата указывалась в программе полета МКС, составленной в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имевшейся в распоряжении РИА Новости.В материалах, опубликованных на сайте НАСА, говорится, что запуск модуля "Наука" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур намечается на 15 июля.Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша

НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле

03:09 02.04.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Запуск нового российского модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС) планируется на 15 июля, сообщило НАСА.
Ранее такая дата указывалась в программе полета МКС, составленной в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имевшейся в распоряжении РИА Новости.
В материалах, опубликованных на сайте НАСА, говорится, что запуск модуля "Наука" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур намечается на 15 июля.
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.
В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
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