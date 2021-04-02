https://ria.ru/20210402/minirovanie-1604019519.html
ЛНР обвинила Украину в беспорядочном минировании в Донбассе
ЛНР обвинила Украину в беспорядочном минировании в Донбассе
Украинские силовики продолжают беспорядочное минирование подконтрольных Киеву территорий в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:57
2021-04-02T18:57
2021-04-02T21:46
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские силовики продолжают беспорядочное минирование подконтрольных Киеву территорий в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий."Украинские боевики продолжают производить беспорядочное минирование местности в зонах ответственности своих подразделений, открыто нарушая нормы Женевской конвенции 1949 года "О защите гражданского населения", - заявил Осадчий на брифинге.Он уточнил, что только за последнюю неделю украинские силовики установили более ста противотанковых мин ТМ-62 на окраине города Попасная."На участке разведения в районе населенного пункта Золотое (частично под контролем Киева - ред.) зафиксировано нахождение боевиков 92-ой бригады, устанавливающих минные заграждения", - сообщил Осадчий.По словам официального представителя Народной милиции ЛНР, под видом разминирования местности в районе города Счастье украинские силовики устанавливают противотанковые мины в лесоохотничьем хозяйстве. Он уточнил, что ранее эта местность уже была заминирована, но лесные пожары 2020 года полностью уничтожили установленные минно-взрывные заграждения."Кроме этого, ВСУ продолжают, использовать запрещенные Оттавской конвенцией мины ПМН и ПМН-2, которые якобы были сохранены в учебных целях. Нарушая международное право и взятые на себя обязательства по их соблюдению, саперы ВСУ минируют территории, прилегающие к населенным пунктам и дороги общего пользования, чем подвергают опасности здоровье и жизни мирных жителей", - подчеркнул Осадчий.Он добавил, что с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию 27 июля 2020 года, на минах у линии соприкосновения подорвались 139 военнослужащих ВС Украины из подразделений оперативно-тактической группировки "Север", из них 59 – погибли.
https://ria.ru/20210402/donbass-1603941048.html
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире
ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости.
Украинские силовики продолжают беспорядочное минирование подконтрольных Киеву территорий в Донбассе
, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий
.
"Украинские боевики продолжают производить беспорядочное минирование местности в зонах ответственности своих подразделений, открыто нарушая нормы Женевской конвенции 1949 года "О защите гражданского населения", - заявил Осадчий на брифинге.
Он уточнил, что только за последнюю неделю украинские силовики установили более ста противотанковых мин ТМ-62 на окраине города Попасная.
"На участке разведения в районе населенного пункта Золотое (частично под контролем Киева - ред.) зафиксировано нахождение боевиков 92-ой бригады, устанавливающих минные заграждения", - сообщил Осадчий.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР, под видом разминирования местности в районе города Счастье
украинские силовики устанавливают противотанковые мины в лесоохотничьем хозяйстве. Он уточнил, что ранее эта местность уже была заминирована, но лесные пожары 2020 года полностью уничтожили установленные минно-взрывные заграждения.
"Кроме этого, ВСУ продолжают, использовать запрещенные Оттавской конвенцией мины ПМН и ПМН-2, которые якобы были сохранены в учебных целях. Нарушая международное право и взятые на себя обязательства по их соблюдению, саперы ВСУ минируют территории, прилегающие к населенным пунктам и дороги общего пользования, чем подвергают опасности здоровье и жизни мирных жителей", - подчеркнул Осадчий.
Он добавил, что с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию 27 июля 2020 года, на минах у линии соприкосновения подорвались 139 военнослужащих ВС Украины
из подразделений оперативно-тактической группировки "Север", из них 59 – погибли.