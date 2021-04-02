https://ria.ru/20210402/minirovanie-1603910662.html

Школы, детсады и больницы Подмосковья получили сообщения о минировании

Школы, детсады и больницы Подмосковья получили сообщения о минировании

Все школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины торговых сетей "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" на территории Московской области получили в пятницу... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:41

2021-04-02T10:41

2021-04-02T10:41

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Все школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины торговых сетей "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" на территории Московской области получили в пятницу анонимные сообщения с угрозами "минирования", силовики проводят выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Поступили анонимные сообщения о "минировании" всех школ, детских садов, поликлиник, магазинов "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" в Московской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к выборочной проверке объектов. Силовики выясняют, с какого электронного адреса пришло сообщение с угрозой "минирования. Всего к работам привлечены свыше тысячи человек и порядка 360 единиц техники.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

https://ria.ru/20210318/minirovanie-1601740560.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия