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Школы, детсады и больницы Подмосковья получили сообщения о минировании
Школы, детсады и больницы Подмосковья получили сообщения о минировании
Все школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины торговых сетей "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" на территории Московской области получили в пятницу... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:41
2021-04-02T10:41
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Все школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины торговых сетей "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" на территории Московской области получили в пятницу анонимные сообщения с угрозами "минирования", силовики проводят выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Поступили анонимные сообщения о "минировании" всех школ, детских садов, поликлиник, магазинов "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" в Московской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к выборочной проверке объектов. Силовики выясняют, с какого электронного адреса пришло сообщение с угрозой "минирования. Всего к работам привлечены свыше тысячи человек и порядка 360 единиц техники.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
https://ria.ru/20210318/minirovanie-1601740560.html
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московская область (подмосковье), происшествия

Школы, детсады и больницы Подмосковья получили сообщения о минировании

10:41 02.04.2021
 
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
CC0 / TBIT /
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Все школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины торговых сетей "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" на территории Московской области получили в пятницу анонимные сообщения с угрозами "минирования", силовики проводят выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Поступили анонимные сообщения о "минировании" всех школ, детских садов, поликлиник, магазинов "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" в Московской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к выборочной проверке объектов. Силовики выясняют, с какого электронного адреса пришло сообщение с угрозой "минирования. Всего к работам привлечены свыше тысячи человек и порядка 360 единиц техники.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
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