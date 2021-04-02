Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210402/mezentsev-1603977967.html
Тезис об угрозе со стороны России абсурден, заявил Мезенцев
Тезис об угрозе со стороны России абсурден, заявил Мезенцев
Считать, что Россия кому-то угрожает, абсурдно, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:52
2021-04-02T16:33
союзное государство
дмитрий мезенцев
нато
дмитрий песков
москва
европа
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596836175_0:86:1200:761_1920x0_80_0_0_a9415374a9a9b0bd0070ef88266f22b5.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Считать, что Россия кому-то угрожает, абсурдно, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Мезенцев рассказал, что у него был разговор с одним из западных дипломатов, которого он спросил, зачем выдвигаются вооружения страны-лидера НАТО к границам России, и дипломат ответил, что этим обеспечивается стабильность в обществе."Это абсурдный тезис - считать, что Россия кому-то угрожает. Имея такие земли, такие ресурсы, нам в своем доме еще много что предстоит сделать", - сказал он журналистам.Видимо, это такая сегодня политическая игра - давить Россию и ее союзников не только санкциями, но и военно-политическими угрозами, считает Мезенцев.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210402/ucheniya-1603939000.html
https://ria.ru/20210324/ugrozy-1602707193.html
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596836175_63:0:1130:800_1920x0_80_0_0_ca27cb144ce9414359115c7fd395f0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий мезенцев, нато, дмитрий песков, москва, европа, политика

Тезис об угрозе со стороны России абсурден, заявил Мезенцев

15:52 02.04.2021 (обновлено: 16:33 02.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Считать, что Россия кому-то угрожает, абсурдно, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Мезенцев рассказал, что у него был разговор с одним из западных дипломатов, которого он спросил, зачем выдвигаются вооружения страны-лидера НАТО к границам России, и дипломат ответил, что этим обеспечивается стабильность в обществе.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:48
На Украине увидели угрозу в учениях России и Белоруссии
"Это абсурдный тезис - считать, что Россия кому-то угрожает. Имея такие земли, такие ресурсы, нам в своем доме еще много что предстоит сделать", - сказал он журналистам.
Видимо, это такая сегодня политическая игра - давить Россию и ее союзников не только санкциями, но и военно-политическими угрозами, считает Мезенцев.
"Мы прекрасно понимаем - ничего не получится, военный конфликт не допустим. Значит, надо в любом случае через какое-то время договариваться, идти на диалог, слушать аргументы друг друга и прекратить думать, что Россия, российское руководство, президент Владимир Владимирович Путин откажутся от защиты модели многополярного мира", - сказал Мезенцев.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 19:23
Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевНАТОДмитрий ПесковМоскваЕвропаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния