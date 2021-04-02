Тезис об угрозе со стороны России абсурден, заявил Мезенцев
15:52 02.04.2021 (обновлено: 16:33 02.04.2021)
© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииДмитрий Мезенцев
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Считать, что Россия кому-то угрожает, абсурдно, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Мезенцев рассказал, что у него был разговор с одним из западных дипломатов, которого он спросил, зачем выдвигаются вооружения страны-лидера НАТО к границам России, и дипломат ответил, что этим обеспечивается стабильность в обществе.
"Это абсурдный тезис - считать, что Россия кому-то угрожает. Имея такие земли, такие ресурсы, нам в своем доме еще много что предстоит сделать", - сказал он журналистам.
Видимо, это такая сегодня политическая игра - давить Россию и ее союзников не только санкциями, но и военно-политическими угрозами, считает Мезенцев.
"Мы прекрасно понимаем - ничего не получится, военный конфликт не допустим. Значит, надо в любом случае через какое-то время договариваться, идти на диалог, слушать аргументы друг друга и прекратить думать, что Россия, российское руководство, президент Владимир Владимирович Путин откажутся от защиты модели многополярного мира", - сказал Мезенцев.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.