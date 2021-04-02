https://ria.ru/20210402/mezentsev-1603977967.html

Тезис об угрозе со стороны России абсурден, заявил Мезенцев

Тезис об угрозе со стороны России абсурден, заявил Мезенцев

Считать, что Россия кому-то угрожает, абсурдно, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:52

2021-04-02T15:52

2021-04-02T16:33

союзное государство

дмитрий мезенцев

нато

дмитрий песков

москва

европа

политика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Считать, что Россия кому-то угрожает, абсурдно, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Мезенцев рассказал, что у него был разговор с одним из западных дипломатов, которого он спросил, зачем выдвигаются вооружения страны-лидера НАТО к границам России, и дипломат ответил, что этим обеспечивается стабильность в обществе."Это абсурдный тезис - считать, что Россия кому-то угрожает. Имея такие земли, такие ресурсы, нам в своем доме еще много что предстоит сделать", - сказал он журналистам.Видимо, это такая сегодня политическая игра - давить Россию и ее союзников не только санкциями, но и военно-политическими угрозами, считает Мезенцев.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210402/ucheniya-1603939000.html

https://ria.ru/20210324/ugrozy-1602707193.html

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дмитрий мезенцев, нато, дмитрий песков, москва, европа, политика