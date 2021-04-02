https://ria.ru/20210402/metallolom-1603981014.html

"Металлолом". Поляки высмеяли корабли рядом с "Северным потоком — 2"

"Металлолом". Поляки высмеяли корабли рядом с "Северным потоком — 2"

Читатели польского портала Interia высмеяли военные корабли, оказавшиеся в районе строительства "Северного потока — 2". РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:06

2021-04-02T16:06

2021-04-02T17:26

россия

северный поток — 2

польша

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели польского портала Interia высмеяли военные корабли, оказавшиеся в районе строительства "Северного потока — 2".Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что 28 марта в охранной зоне трубоукладчика "Фортуна" появилась неопознанная подводная лодка. Директор филиала оператора трубопровода Андрей Минин заявил, что "Северный поток — 2" подвергся провокациям со стороны военных кораблей, рыболовецких судов и польского самолета М-28. Оператор "Северного потока — 2" также обнародовал фото кораблей, мешающих завершению проекта. Оперативное командование польских Вооруженных сил, в свою очередь, заявило, что ВМС страны "не ведут никакой провокационной деятельности". Однако в Варшаве признали, что военно-морские силы Польши выполняют регулярные патрульные и разведывательные рейсы на Балтике.Поляки с иронией отнеслись к сообщениям о том, что военные корабли страны мешают достроить "Северный поток — 2"."Чем же они провоцировали? Этот флот годится только для рыбной ловли, а никак не для провокаций", — написал Obywatel."Мы можем под покровом ночи отправить наши буксиры (кажется, их у нас три, но все они, по крайней мере, новые, на ходу) и отбуксировать российскую баржу на другой конец Балтики", — пошутил klaun-szyderca."Вот россияне удивятся, когда Польша выведет свой невидимый авианосец!" — иронизирует ROSJANIE."Россияне правы. Действия наших псевдовооруженных сил — часть стратегии Польши, выступающей американским троянским конем в Европе. Меня возмущает, что в последние годы мы позволяем американцам втянуть себя в процесс обострения отношений с нашим восточным соседом. Польские власти действуют вразрез с интересами собственного народа", — уверен Zenon."Какие задачи выполняет польский военно-морской флот в датской экономической зоне?" — задается вопросом пользователь с ником Mirek."Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также некоторые страны региона, в том числе Украина и Польша.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/sevpotok-1603909381.html

https://ria.ru/20210401/potok-1603760760.html

россия

польша

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россия, северный поток — 2, польша