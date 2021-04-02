https://ria.ru/20210402/manyak-1604028922.html

Полиция попросила ввести новые ограничения против "скопинского маньяка"

Полиция попросила ввести новые ограничения против "скопинского маньяка"

МВД обратилось в суд с заявлением о дополнительных ограничениях в отношении Виктора Мохова, следует из сообщения на сайте Скопинского районного суда в Рязанской РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T19:57

2021-04-02T19:57

2021-04-02T20:46

виктор мохов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. МВД обратилось в суд с заявлением о дополнительных ограничениях в отношении Виктора Мохова, следует из сообщения на сайте Скопинского районного суда в Рязанской области.Исковое заявление от отделения полиции поступило 31 марта. Уточняется, что дело по "скопинскому маньяку"— "о дополнении ранее установленных административных ограничений". Судебное заседание назначили на 6 апреля.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, ранее суд вынес решения по двум административным материалам против Мохова. Один из них касался того, что он не вернулся в Скопин после выхода из тюрьмы к назначенному сроку.На сайте участка №31 судебного района Скопинского райсуда действительно указаны два дела. Однако по одному из них 26 марта приняли определение о возвращении протокола об административном правонарушении. По второму 1 апреля приняли постановление о назначении административного наказания — какого именно, не указано. В УМВД по Рязанской области не дают комментариев по этому поводу.В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопин Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца.Третьего марта 2021 года преступник вышел на свободу из колонии Саратовской области. Он должен был вернуться в Скопин 4 марта, но приехал только 5 числа, сначала попытавшись заселиться в местную гостиницу. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.

https://ria.ru/20210402/zakonoproekt-1603928865.html

https://ria.ru/20210325/intervyu-1602798163.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия