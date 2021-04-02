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Полиция попросила ввести новые ограничения против "скопинского маньяка"
Полиция попросила ввести новые ограничения против "скопинского маньяка"
МВД обратилось в суд с заявлением о дополнительных ограничениях в отношении Виктора Мохова, следует из сообщения на сайте Скопинского районного суда в Рязанской РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:57
2021-04-02T20:46
виктор мохов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. МВД обратилось в суд с заявлением о дополнительных ограничениях в отношении Виктора Мохова, следует из сообщения на сайте Скопинского районного суда в Рязанской области.Исковое заявление от отделения полиции поступило 31 марта. Уточняется, что дело по "скопинскому маньяку"— "о дополнении ранее установленных административных ограничений". Судебное заседание назначили на 6 апреля.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, ранее суд вынес решения по двум административным материалам против Мохова. Один из них касался того, что он не вернулся в Скопин после выхода из тюрьмы к назначенному сроку.На сайте участка №31 судебного района Скопинского райсуда действительно указаны два дела. Однако по одному из них 26 марта приняли определение о возвращении протокола об административном правонарушении. По второму 1 апреля приняли постановление о назначении административного наказания — какого именно, не указано. В УМВД по Рязанской области не дают комментариев по этому поводу.В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопин Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца.Третьего марта 2021 года преступник вышел на свободу из колонии Саратовской области. Он должен был вернуться в Скопин 4 марта, но приехал только 5 числа, сначала попытавшись заселиться в местную гостиницу. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
https://ria.ru/20210402/zakonoproekt-1603928865.html
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виктор мохов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Полиция попросила ввести новые ограничения против "скопинского маньяка"

19:57 02.04.2021 (обновлено: 20:46 02.04.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. МВД обратилось в суд с заявлением о дополнительных ограничениях в отношении Виктора Мохова, следует из сообщения на сайте Скопинского районного суда в Рязанской области.
Исковое заявление от отделения полиции поступило 31 марта. Уточняется, что дело по "скопинскому маньяку"— "о дополнении ранее установленных административных ограничений". Судебное заседание назначили на 6 апреля.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, ранее суд вынес решения по двум административным материалам против Мохова. Один из них касался того, что он не вернулся в Скопин после выхода из тюрьмы к назначенному сроку.
На сайте участка №31 судебного района Скопинского райсуда действительно указаны два дела. Однако по одному из них 26 марта приняли определение о возвращении протокола об административном правонарушении. По второму 1 апреля приняли постановление о назначении административного наказания — какого именно, не указано. В УМВД по Рязанской области не дают комментариев по этому поводу.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на XI съезде политической партии Справедливая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:12
СР готовит проект о надзоре за освободившимися из тюрьмы маньяками
В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопин Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.
В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца.
Третьего марта 2021 года преступник вышел на свободу из колонии Саратовской области. Он должен был вернуться в Скопин 4 марта, но приехал только 5 числа, сначала попытавшись заселиться в местную гостиницу. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 13:51
Собчак и маньяк — ах, какая пара!
 
Виктор МоховМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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