https://ria.ru/20210402/lukashenko-1603893420.html

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию

Белоруссия и Россия испытывают "беспрецедентное давление извне", в этих условиях консолидация внутри Союзного государства позволяет странам эффективно... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T08:18

2021-04-02T08:18

2021-04-02T13:23

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МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Белоруссия и Россия испытывают "беспрецедентное давление извне", в этих условиях консолидация внутри Союзного государства позволяет странам эффективно реагировать на угрозы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.Как сообщила президентская пресс-служба, Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов двух стран.По его словам, в дальнейшем сотрудничестве "кровно заинтересованы" и те и другие.Он выразил уверенность, что вместе белорусы и россияне преодолеют все трудности.Также Лукашенко указал, что по масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве. "Среди общих достижений — совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС", — добавил он.День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Он приурочен к подписанию в 1996 году договора об образовании сообщества двух стран, что положило начало процессу взаимной интеграции.

https://ria.ru/20210330/peskov-1603393460.html

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россия, белорусская аэс, александр лукашенко, белоруссия, в мире