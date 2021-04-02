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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210402/lukashenko-1603893420.html
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию
Белоруссия и Россия испытывают "беспрецедентное давление извне", в этих условиях консолидация внутри Союзного государства позволяет странам эффективно... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:18
2021-04-02T13:23
союзное государство
россия
белорусская аэс
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Белоруссия и Россия испытывают "беспрецедентное давление извне", в этих условиях консолидация внутри Союзного государства позволяет странам эффективно реагировать на угрозы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.Как сообщила президентская пресс-служба, Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов двух стран.По его словам, в дальнейшем сотрудничестве "кровно заинтересованы" и те и другие.Он выразил уверенность, что вместе белорусы и россияне преодолеют все трудности.Также Лукашенко указал, что по масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве. "Среди общих достижений — совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС", — добавил он.День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля.&nbsp;Он приурочен к подписанию в 1996 году договора&nbsp;об&nbsp;образовании сообщества двух стран, что положило начало процессу взаимной интеграции.
https://ria.ru/20210330/peskov-1603393460.html
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россия, белорусская аэс, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию

08:18 02.04.2021 (обновлено: 13:23 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Белоруссия и Россия испытывают "беспрецедентное давление извне", в этих условиях консолидация внутри Союзного государства позволяет странам эффективно реагировать на угрозы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как сообщила президентская пресс-служба, Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов двух стран.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 08:22Союзное государство
Об объединении России и Белоруссии речи не идет, заявил Песков
По его словам, в дальнейшем сотрудничестве "кровно заинтересованы" и те и другие.

"В непростых условиях прошедшего года мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность. Насколько ценной является взаимная поддержка. Подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между нашими странами стало объединение усилий в борьбе с новой инфекцией", — сказал глава республики.

Он выразил уверенность, что вместе белорусы и россияне преодолеют все трудности.
Также Лукашенко указал, что по масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве.
"Среди общих достижений — совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС", — добавил он.
День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Он приурочен к подписанию в 1996 году договора об образовании сообщества двух стран, что положило начало процессу взаимной интеграции.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 02:29
День единения народов России и Белоруссии
 
Союзное государствоРоссияБелорусская АЭСАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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