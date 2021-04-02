https://ria.ru/20210402/lukashenko-1603893420.html
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию
Белоруссия и Россия испытывают "беспрецедентное давление извне", в этих условиях консолидация внутри Союзного государства позволяет странам эффективно... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:18
2021-04-02T08:18
2021-04-02T13:23
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МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Белоруссия и Россия испытывают "беспрецедентное давление извне", в этих условиях консолидация внутри Союзного государства позволяет странам эффективно реагировать на угрозы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.Как сообщила президентская пресс-служба, Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов двух стран.По его словам, в дальнейшем сотрудничестве "кровно заинтересованы" и те и другие.Он выразил уверенность, что вместе белорусы и россияне преодолеют все трудности.Также Лукашенко указал, что по масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве. "Среди общих достижений — совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС", — добавил он.День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Он приурочен к подписанию в 1996 году договора об образовании сообщества двух стран, что положило начало процессу взаимной интеграции.
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россия, белорусская аэс, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Белоруссия
и Россия испытывают "беспрецедентное давление извне", в этих условиях консолидация внутри Союзного государства позволяет странам эффективно реагировать на угрозы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко
.
Как сообщила президентская пресс-служба, Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов двух стран.
По его словам, в дальнейшем сотрудничестве "кровно заинтересованы" и те и другие.
"В непростых условиях прошедшего года мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность. Насколько ценной является взаимная поддержка. Подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между нашими странами стало объединение усилий в борьбе с новой инфекцией", — сказал глава республики.
Он выразил уверенность, что вместе белорусы и россияне преодолеют все трудности.
Также Лукашенко указал, что по масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве.
"Среди общих достижений — совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС
", — добавил он.
День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Он приурочен к подписанию в 1996 году договора об образовании сообщества двух стран, что положило начало процессу взаимной интеграции.