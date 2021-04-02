https://ria.ru/20210402/krym-1603937604.html

В Крыму завели дело после рейда черных копателей на братскую могилу

В Крыму завели дело после рейда черных копателей на братскую могилу

В Крыму возбудили уголовное дело после рейда черных копателей на братскую могилу, где покоятся шесть тысяч красноармейцев, расстрелянных нацистами, сообщается... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:44

2021-04-02T12:44

2021-04-02T12:44

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Крыму возбудили уголовное дело после рейда черных копателей на братскую могилу, где покоятся шесть тысяч красноармейцев, расстрелянных нацистами, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления... "повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в СМИ была найдена статья о деятельности черных копателей на территории братской могилы жертв фашистского террора 1941-1943 годах. По данным следствия, по январь 2021 года близ Трудовского сельского поселения (на 10-м километре автодороги Симферополь-Феодосия) велись раскопки на территории памятника "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1943 годах", который является объектом культурного наследия народов РФ, включенным в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ, взятых под охрану государства.Добавляется, что в этом месте захоронены около 6 тысяч военнослужащих, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период с 1941 по 1943 год.В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к повреждению места увековечения павших в период Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210318/podrostki-1601659985.html

https://ria.ru/20200619/1573182646.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия