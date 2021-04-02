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В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
Федеральный суд в США постановил временно приостановить продажу "сатанинских кроссовок", на которые пожаловался флагман индустрии компания Nike, сообщает журнал РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:54
2021-04-02T01:54
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Федеральный суд в США постановил временно приостановить продажу "сатанинских кроссовок", на которые пожаловался флагман индустрии компания Nike, сообщает журнал Hollywood Reporter.Юристы Nike подали федеральный иск против интернет-компании MSCHF, обвинив ее в нарушении прав на товарный знак. Дело в том, что кроссовки под названием Satan Shoes ("сатанинская обувь") представляют собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97: к оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови.Адвокаты MSCHF указывали, что речь идет об ограниченной партии из 666 пар кроссовок, все кроме одной уже распроданы. Цена одной пары превышала тысячу долларов.Суд в нью-йоркском районе Бруклин в четверг счел доводы Nike достаточно убедительными, чтобы запретить дальнейшую пересылку кроссовок покупателям. Судьи ждут дальнейших аргументов, чтобы принять более развернутое решение.Как сообщает газета New York Post, в случае полного удовлетворения претензий Nike речь может идти об отзыве уже проданной и отосланной обуви.
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nike, inc., сша, в мире

В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"

01:54 02.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтеллаж с кроссовками
Стеллаж с кроссовками - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Федеральный суд в США постановил временно приостановить продажу "сатанинских кроссовок", на которые пожаловался флагман индустрии компания Nike, сообщает журнал Hollywood Reporter.
Юристы Nike подали федеральный иск против интернет-компании MSCHF, обвинив ее в нарушении прав на товарный знак. Дело в том, что кроссовки под названием Satan Shoes ("сатанинская обувь") представляют собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97: к оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови.
Адвокаты MSCHF указывали, что речь идет об ограниченной партии из 666 пар кроссовок, все кроме одной уже распроданы. Цена одной пары превышала тысячу долларов.
Суд в нью-йоркском районе Бруклин в четверг счел доводы Nike достаточно убедительными, чтобы запретить дальнейшую пересылку кроссовок покупателям. Судьи ждут дальнейших аргументов, чтобы принять более развернутое решение.
Как сообщает газета New York Post, в случае полного удовлетворения претензий Nike речь может идти об отзыве уже проданной и отосланной обуви.
Женщина проходит мимо витрины с кроссовками в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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