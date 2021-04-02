https://ria.ru/20210402/krossovki-1603885859.html

В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"

В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"

Федеральный суд в США постановил временно приостановить продажу "сатанинских кроссовок", на которые пожаловался флагман индустрии компания Nike, сообщает журнал РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T01:54

2021-04-02T01:54

2021-04-02T01:54

nike, inc.

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150001/47/1500014794_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_ee4f004eb326dd85c3c72e752e97f699.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Федеральный суд в США постановил временно приостановить продажу "сатанинских кроссовок", на которые пожаловался флагман индустрии компания Nike, сообщает журнал Hollywood Reporter.Юристы Nike подали федеральный иск против интернет-компании MSCHF, обвинив ее в нарушении прав на товарный знак. Дело в том, что кроссовки под названием Satan Shoes ("сатанинская обувь") представляют собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97: к оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови.Адвокаты MSCHF указывали, что речь идет об ограниченной партии из 666 пар кроссовок, все кроме одной уже распроданы. Цена одной пары превышала тысячу долларов.Суд в нью-йоркском районе Бруклин в четверг счел доводы Nike достаточно убедительными, чтобы запретить дальнейшую пересылку кроссовок покупателям. Судьи ждут дальнейших аргументов, чтобы принять более развернутое решение.Как сообщает газета New York Post, в случае полного удовлетворения претензий Nike речь может идти об отзыве уже проданной и отосланной обуви.

https://ria.ru/20210207/krossovki-1594209783.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nike, inc., сша, в мире