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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1604020916.html
Голикова допустила рост числа заболевших COVID-19 в ближайшие месяцы
Голикова допустила рост числа заболевших COVID-19 в ближайшие месяцы
Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:08
2021-04-02T20:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография"."В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", - сказала Голикова на заседании, стенограмма которого опубликована на сайте правительства РФ.Вице-премьер призвала всех сделать прививку от коронавируса, отметив, что вакцинация является залогом стабильной ситуации и имеющихся достижений.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова допустила рост числа заболевших COVID-19 в ближайшие месяцы

19:08 02.04.2021 (обновлено: 20:24 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".
"В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", - сказала Голикова на заседании, стенограмма которого опубликована на сайте правительства РФ.
Вице-премьер призвала всех сделать прививку от коронавируса, отметив, что вакцинация является залогом стабильной ситуации и имеющихся достижений.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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