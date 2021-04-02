https://ria.ru/20210402/koronavirus-1604020916.html

Голикова допустила рост числа заболевших COVID-19 в ближайшие месяцы

Голикова допустила рост числа заболевших COVID-19 в ближайшие месяцы

Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T19:08

2021-04-02T19:08

2021-04-02T20:24

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография"."В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", - сказала Голикова на заседании, стенограмма которого опубликована на сайте правительства РФ.Вице-премьер призвала всех сделать прививку от коронавируса, отметив, что вакцинация является залогом стабильной ситуации и имеющихся достижений.

https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603933794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество