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Ученые нашли новые уязвимые участки на поверхности коронавируса
Ученые нашли новые уязвимые участки на поверхности коронавируса
Ученые из Института биофизики Макса Планка во Франкфурте выявили новые уязвимые места спайкового протеина SARS-CoV-2, что поможет в разработке вакцин,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:32
2021-04-02T21:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
германия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ученые из Института биофизики Макса Планка во Франкфурте выявили новые уязвимые места спайкового протеина SARS-CoV-2, что поможет в разработке вакцин, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале PLOS Computational Biology.Спайковый белок образует "шипы" на поверхности вируса, при помощи которых происходит заражение. По данным ученых, предыдущие статичные модели не учитывали его гибкость и движения защитных гликанов (цепочек молекул сахара), которые покрывают его и помогают SARS-CoV-2 противостоять иммунному ответу человека."Подобно дворникам на стекле автомобиля, гликаны покрывают почти всю поверхность спайкового протеина, двигаясь вперед и назад, несмотря на то, что их покрытие минимально в каждый отдельный момент", — поясняет издание ScienceDaily.Новая модель позволяет выявить менее защищенные участки на поверхности спайкового белка. Несмотря на то, что часть уязвимостей была известна ранее, ученым удалось найти новые потенциально незащищенные участки."Мы находимся в той фазе пандемии, которая обусловлена возникновением новых вариантов SARS-CoV-2, в частности, мутации сконцентрированы в спайковом протеине... Наш подход может поддержать разработку вакцин и терапевтических средств на основе антител, особенно когда традиционные методы не справляются", — заявил один из исследователей Матеуш Сикора.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 128,5 миллиона заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 129 миллионов. Более 2,8 миллиона не удалось спасти.США, Бразилия, Индия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятом месте списка. Далее идут Великобритания, Италия, Турция, Испания и Германия.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, в мире

Ученые нашли новые уязвимые участки на поверхности коронавируса

12:32 02.04.2021 (обновлено: 21:43 02.04.2021)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ученые из Института биофизики Макса Планка во Франкфурте выявили новые уязвимые места спайкового протеина SARS-CoV-2, что поможет в разработке вакцин, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале PLOS Computational Biology.
Спайковый белок образует "шипы" на поверхности вируса, при помощи которых происходит заражение. По данным ученых, предыдущие статичные модели не учитывали его гибкость и движения защитных гликанов (цепочек молекул сахара), которые покрывают его и помогают SARS-CoV-2 противостоять иммунному ответу человека.
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"Подобно дворникам на стекле автомобиля, гликаны покрывают почти всю поверхность спайкового протеина, двигаясь вперед и назад, несмотря на то, что их покрытие минимально в каждый отдельный момент", — поясняет издание ScienceDaily.
Новая модель позволяет выявить менее защищенные участки на поверхности спайкового белка. Несмотря на то, что часть уязвимостей была известна ранее, ученым удалось найти новые потенциально незащищенные участки.
"Мы находимся в той фазе пандемии, которая обусловлена возникновением новых вариантов SARS-CoV-2, в частности, мутации сконцентрированы в спайковом протеине... Наш подход может поддержать разработку вакцин и терапевтических средств на основе антител, особенно когда традиционные методы не справляются", — заявил один из исследователей Матеуш Сикора.
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 128,5 миллиона заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 129 миллионов. Более 2,8 миллиона не удалось спасти.
США, Бразилия, Индия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятом месте списка. Далее идут Великобритания, Италия, Турция, Испания и Германия.
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