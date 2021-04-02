https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603918088.html

Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Клинические испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител, который разрабатывает "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:23

2021-04-02T11:23

2021-04-02T11:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Клинические испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител, который разрабатывает "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", начнутся в конце 2021 года, препарат должен помочь значимо снизить смертность от COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."В конце этого года, я надеюсь, мы перейдем к первой стадии клинических испытаний, то есть уже на людях. Сначала, естественно, будет проверена безопасность. Препарат будет вводиться в стационарных условиях больным, которые попали туда с этой инфекцией", - сказал Гинцбург.Он уточнил, что препарат будет помогать в тех случаях заболевания, которые в настоящее время заканчиваются смертью пациента, таким образом, уровень смертельных исходов резко должен упасть."К середине 22-го года мы успеем провести вторую и третью стадии клинических испытаний", - отметил Гинцбург.Он подчеркнул, что разработчики постараются сделать препарат экономически доступным по цене.

https://ria.ru/20210401/kovid-globulin-1603803896.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье - общество, общество