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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603918088.html
Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
Клинические испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител, который разрабатывает "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:23
2021-04-02T11:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Клинические испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител, который разрабатывает "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", начнутся в конце 2021 года, препарат должен помочь значимо снизить смертность от COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."В конце этого года, я надеюсь, мы перейдем к первой стадии клинических испытаний, то есть уже на людях. Сначала, естественно, будет проверена безопасность. Препарат будет вводиться в стационарных условиях больным, которые попали туда с этой инфекцией", - сказал Гинцбург.Он уточнил, что препарат будет помогать в тех случаях заболевания, которые в настоящее время заканчиваются смертью пациента, таким образом, уровень смертельных исходов резко должен упасть."К середине 22-го года мы успеем провести вторую и третью стадии клинических испытаний", - отметил Гинцбург.Он подчеркнул, что разработчики постараются сделать препарат экономически доступным по цене.
https://ria.ru/20210401/kovid-globulin-1603803896.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье - общество, общество

Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител

11:23 02.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Клинические испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител, который разрабатывает "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", начнутся в конце 2021 года, препарат должен помочь значимо снизить смертность от COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
"В конце этого года, я надеюсь, мы перейдем к первой стадии клинических испытаний, то есть уже на людях. Сначала, естественно, будет проверена безопасность. Препарат будет вводиться в стационарных условиях больным, которые попали туда с этой инфекцией", - сказал Гинцбург.
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Минздрав одобрил препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Он уточнил, что препарат будет помогать в тех случаях заболевания, которые в настоящее время заканчиваются смертью пациента, таким образом, уровень смертельных исходов резко должен упасть.
"К середине 22-го года мы успеем провести вторую и третью стадии клинических испытаний", - отметил Гинцбург.
Он подчеркнул, что разработчики постараются сделать препарат экономически доступным по цене.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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