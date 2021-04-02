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В России за сутки умерли 400 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 400 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 400 смертей с COVID-19, за все время – 99 633, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:19
2021-04-02T11:19
2021-04-02T11:19
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 400 смертей с COVID-19, за все время – 99 633, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 400 смертей... За весь период по России умерли 99 633 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге – 29, в Ростовской области – 27.
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РИА Новости
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