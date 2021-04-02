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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603916525.html
В России выявили 8792 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 8792 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 8792 случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:16
2021-04-02T12:20
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За сутки в России выявили 8792 случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 9169 заболевших. Темп прироста снизился до 0,19 процента. Умерли 400 человек, еще 9832 пациента выписали из медучреждений.Больше всего новых пациентов в Москве — 1764 (днем ранее — 2151), Санкт-Петербурге — 708, а также в Подмосковье — 601; меньше всего — на Чукотке и в Туве — по одному.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 563 056, из них скончались 99 633, выписаны — 4 186 251.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 128,5 миллиона заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 129 миллионов. Более 2,8 миллиона не удалось спасти.США, Бразилия, Индия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятом месте списка. Далее идут Великобритания, Италия, Турция, Испания и Германия.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8792 новых случая заражения коронавирусом

11:16 02.04.2021 (обновлено: 12:20 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За сутки в России выявили 8792 случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 9169 заболевших. Темп прироста снизился до 0,19 процента. Умерли 400 человек, еще 9832 пациента выписали из медучреждений.
Больше всего новых пациентов в Москве — 1764 (днем ранее — 2151), Санкт-Петербурге — 708, а также в Подмосковье — 601; меньше всего — на Чукотке и в Туве — по одному.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 563 056, из них скончались 99 633, выписаны — 4 186 251.
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 128,5 миллиона заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 129 миллионов. Более 2,8 миллиона не удалось спасти.
США, Бразилия, Индия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятом месте списка. Далее идут Великобритания, Италия, Турция, Испания и Германия.
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