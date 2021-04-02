https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603916525.html

В России выявили 8792 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 8792 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 8792 случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:16

2021-04-02T11:16

2021-04-02T12:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За сутки в России выявили 8792 случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 9169 заболевших. Темп прироста снизился до 0,19 процента. Умерли 400 человек, еще 9832 пациента выписали из медучреждений.Больше всего новых пациентов в Москве — 1764 (днем ранее — 2151), Санкт-Петербурге — 708, а также в Подмосковье — 601; меньше всего — на Чукотке и в Туве — по одному.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 563 056, из них скончались 99 633, выписаны — 4 186 251.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 128,5 миллиона заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 129 миллионов. Более 2,8 миллиона не удалось спасти.США, Бразилия, Индия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятом месте списка. Далее идут Великобритания, Италия, Турция, Испания и Германия.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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