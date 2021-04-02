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Леонид Рошаль приглашает медиков участвовать в конкурсе "Лидеры России"
Леонид Рошаль приглашает медиков участвовать в конкурсе "Лидеры России"
Президент Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль пригласил медиков принять участие в треке "Здравоохранение"... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:51
2021-04-02T14:51
2021-04-02T14:51
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общероссийский народный фронт
национальная медицинская палата
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рошаль
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Президент Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль пригласил медиков принять участие в треке "Здравоохранение" четвертого конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Цель трека – выявить наиболее перспективные кадры в рядах системы здравоохранения России и сформировать состав государственного кадрового резерва для разного уровня должностей. Регистрация на трек продолжается до 26 апреля. В нем могут участвовать руководители до 55 лет, получившие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения, а также имеющие соответствующий опыт работы не менее двух лет. Победители получат возможность повышения квалификации в ведущих вузах страны, стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах исполнительной власти РФ, наставничество от лучших специалистов России в области охраны здоровья.Впервые трек "Здравоохранение" был введен в рамках третьего конкурса "Лидеры России 2020". Тогда на участие в нем поступило 9745 заявок из всех регионов России. В полуфинал вышли 237 участников, победителями трека стали 30 человек.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общероссийский народный фронт, национальная медицинская палата, леонид рошаль, рошаль, общество
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости.
Президент Национальной медицинской палаты
, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль
пригласил медиков принять участие в треке "Здравоохранение" четвертого конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Цель трека – выявить наиболее перспективные кадры в рядах системы здравоохранения России и сформировать состав государственного кадрового резерва для разного уровня должностей.
"Одной из важных проблем российского здравоохранения является кадровая проблема. Нам не хватает квалифицированных и активных медиков-управленцев. Опыт первого прошедшего конкурса "Лидеров России" по здравоохранению в прошлом году подтвердил социальную потребность в этом конкурсе и необходимость продолжить его. Я приглашаю всех не равнодушных за состояние российского здравоохранения принять участие в новом конкурсе "Лидеры России". Мы обязаны сделать здравоохранение России одним из лучших в мире", – привели в пресс-службе слова Рошаля.
Регистрация на трек продолжается до 26 апреля. В нем могут участвовать руководители до 55 лет, получившие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения, а также имеющие соответствующий опыт работы не менее двух лет.
Победители получат возможность повышения квалификации в ведущих вузах страны, стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах исполнительной власти РФ, наставничество от лучших специалистов России в области охраны здоровья.
Впервые трек "Здравоохранение" был введен в рамках третьего конкурса "Лидеры России 2020". Тогда на участие в нем поступило 9745 заявок из всех регионов России. В полуфинал вышли 237 участников, победителями трека стали 30 человек.