https://ria.ru/20210402/konkurs-1603963859.html

Леонид Рошаль приглашает медиков участвовать в конкурсе "Лидеры России"

Леонид Рошаль приглашает медиков участвовать в конкурсе "Лидеры России"

Президент Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль пригласил медиков принять участие в треке "Здравоохранение"... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:51

2021-04-02T14:51

2021-04-02T14:51

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

общероссийский народный фронт

национальная медицинская палата

леонид рошаль

рошаль

общество

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Президент Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль пригласил медиков принять участие в треке "Здравоохранение" четвертого конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Цель трека – выявить наиболее перспективные кадры в рядах системы здравоохранения России и сформировать состав государственного кадрового резерва для разного уровня должностей. Регистрация на трек продолжается до 26 апреля. В нем могут участвовать руководители до 55 лет, получившие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения, а также имеющие соответствующий опыт работы не менее двух лет. Победители получат возможность повышения квалификации в ведущих вузах страны, стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах исполнительной власти РФ, наставничество от лучших специалистов России в области охраны здоровья.Впервые трек "Здравоохранение" был введен в рамках третьего конкурса "Лидеры России 2020". Тогда на участие в нем поступило 9745 заявок из всех регионов России. В полуфинал вышли 237 участников, победителями трека стали 30 человек.

https://ria.ru/20210401/zayavki-1603814153.html

рошаль

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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общероссийский народный фронт, национальная медицинская палата, леонид рошаль, рошаль, общество