https://ria.ru/20210402/kompleks-1603946306.html
Разработчик анонсировал создание в России новых гиперзвуковых комплексов
Разработчик анонсировал создание в России новых гиперзвуковых комплексов
Новые гиперзвуковые комплексы, которые станут развитием "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала", разрабатываются в России, рассказал генеральный директор,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:19
2021-04-02T13:19
2021-04-02T18:30
новое оружие россии
александр леонов
нпо машиностроения
безопасность
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РЕУТОВ, 2 апр - РИА Новости. Новые гиперзвуковые комплексы, которые станут развитием "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала", разрабатываются в России, рассказал генеральный директор, генеральный конструктор НПО Машиностроения (входит в "Корпорацию тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов."Сегодня то, что на слуху - "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах Академических чтений по космонавтике.По словам Леонова, на сегодняшний день никто в мире не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем "Авангард", но его можно совершенствовать с точки зрения имеющихся систем."Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же "Авангарда", с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", - сказал Леонов.По его оценке, Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям."То, что мы впереди планеты всей - в этом никакой тайны нет", - полагает глава предприятия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/1602526113.html
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александр леонов, нпо машиностроения, безопасность
РЕУТОВ, 2 апр - РИА Новости.
Новые гиперзвуковые комплексы, которые станут развитием "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала", разрабатываются в России, рассказал генеральный директор, генеральный конструктор НПО Машиностроения
(входит в "Корпорацию тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов
.
"Сегодня то, что на слуху - "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
По словам Леонова, на сегодняшний день никто в мире не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем "Авангард", но его можно совершенствовать с точки зрения имеющихся систем.
"Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же "Авангарда", с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", - сказал Леонов.
По его оценке, Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям.
"То, что мы впереди планеты всей - в этом никакой тайны нет", - полагает глава предприятия.