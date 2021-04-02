https://ria.ru/20210402/kompleks-1603946306.html

Разработчик анонсировал создание в России новых гиперзвуковых комплексов

Разработчик анонсировал создание в России новых гиперзвуковых комплексов

Новые гиперзвуковые комплексы, которые станут развитием "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала", разрабатываются в России, рассказал генеральный директор,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:19

2021-04-02T13:19

2021-04-02T18:30

новое оружие россии

александр леонов

нпо машиностроения

безопасность

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РЕУТОВ, 2 апр - РИА Новости. Новые гиперзвуковые комплексы, которые станут развитием "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала", разрабатываются в России, рассказал генеральный директор, генеральный конструктор НПО Машиностроения (входит в "Корпорацию тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов."Сегодня то, что на слуху - "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах Академических чтений по космонавтике.По словам Леонова, на сегодняшний день никто в мире не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем "Авангард", но его можно совершенствовать с точки зрения имеющихся систем."Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же "Авангарда", с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", - сказал Леонов.По его оценке, Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям."То, что мы впереди планеты всей - в этом никакой тайны нет", - полагает глава предприятия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/1602526113.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр леонов, нпо машиностроения, безопасность