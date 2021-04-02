Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210402/knigi-1603923161.html
Муфтий рассказал о проверке мусульманских книг на экстремизм
Муфтий рассказал о проверке мусульманских книг на экстремизм
Книги по исламу в магазинах Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ проверены на экстремизм богословами и юристами, сообщил журналистам глава религиозной... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:46
2021-04-02T11:46
религия и мировоззрение
россия
московская соборная мечеть
равиль гайнутдин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155523/98/1555239840_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae88d0cc92de9abbe033bcaa20ac932d.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Книги по исламу в магазинах Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ проверены на экстремизм богословами и юристами, сообщил журналистам глава религиозной организации, муфтий Равиль Гайнутдин."У нас есть Совет улемов Российской Федерации, где работают наши богословы, ученые, юристы, которые прекрасно знают требования по выпуску не только богословских заключений, но и заключений по той или иной литературе. Мы никому не даем разрешение издавать непроверенную литературу, так как мы за это отвечаем. А если где-то кто-то выпустит такую литературу, то они отвечают сами, вплоть до судебных инстанций", - сказал Гайнутдин на открытии магазина мусульманской литературы в Московской Соборной мечети.Он отметил, что совет прекрасно осознает свою ответственность в сфере духовно-религиозного воспитания граждан.Первый в Москве специализированный магазин мусульманской литературы "Баракат", в котором представлены книги на 15 языках мусульманских народов России, открылся 1 апреля на территории Соборной мечети.Социальная значимость проекта заключается в обеспечении мусульман, живущих в Москве, проверенной и качественной литературой по основам ислама, достоверными переводами и толкованиями Корана, сборниками преданий и богословскими трудами не только на русском, но и на родных языках многочисленной и многонациональной общины московских мусульман.
https://ria.ru/20210330/ramadan-1603478502.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155523/98/1555239840_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3315de70234a017eff97b60cdc8221d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская соборная мечеть, равиль гайнутдин, москва

Муфтий рассказал о проверке мусульманских книг на экстремизм

11:46 02.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Книги по исламу в магазинах Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ проверены на экстремизм богословами и юристами, сообщил журналистам глава религиозной организации, муфтий Равиль Гайнутдин.
"У нас есть Совет улемов Российской Федерации, где работают наши богословы, ученые, юристы, которые прекрасно знают требования по выпуску не только богословских заключений, но и заключений по той или иной литературе. Мы никому не даем разрешение издавать непроверенную литературу, так как мы за это отвечаем. А если где-то кто-то выпустит такую литературу, то они отвечают сами, вплоть до судебных инстанций", - сказал Гайнутдин на открытии магазина мусульманской литературы в Московской Соборной мечети.
Он отметил, что совет прекрасно осознает свою ответственность в сфере духовно-религиозного воспитания граждан.
"Мы не имеем права распространять экстремистскую, радикально-реакционную мысль в нашей литературе, которая продается в магазине. Поэтому над поступающими в наши магазины книгами как аналитики работают наши имамы, заключая можно это ставить на полки или нет", - сказал муфтий.
Первый в Москве специализированный магазин мусульманской литературы "Баракат", в котором представлены книги на 15 языках мусульманских народов России, открылся 1 апреля на территории Соборной мечети.
Социальная значимость проекта заключается в обеспечении мусульман, живущих в Москве, проверенной и качественной литературой по основам ислама, достоверными переводами и толкованиями Корана, сборниками преданий и богословскими трудами не только на русском, но и на родных языках многочисленной и многонациональной общины московских мусульман.
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети. 15 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 16:10Религия и мировоззрение
Мусульманам России определили размер "налога" на Рамадан в 2021 году
 
Религия и мировоззрениеРоссияМосковская соборная мечетьРавиль ГайнутдинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния