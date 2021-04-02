https://ria.ru/20210402/knigi-1603923161.html

Муфтий рассказал о проверке мусульманских книг на экстремизм

Муфтий рассказал о проверке мусульманских книг на экстремизм

Книги по исламу в магазинах Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ проверены на экстремизм богословами и юристами, сообщил журналистам глава религиозной... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:46

2021-04-02T11:46

2021-04-02T11:46

религия и мировоззрение

россия

московская соборная мечеть

равиль гайнутдин

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Книги по исламу в магазинах Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ проверены на экстремизм богословами и юристами, сообщил журналистам глава религиозной организации, муфтий Равиль Гайнутдин."У нас есть Совет улемов Российской Федерации, где работают наши богословы, ученые, юристы, которые прекрасно знают требования по выпуску не только богословских заключений, но и заключений по той или иной литературе. Мы никому не даем разрешение издавать непроверенную литературу, так как мы за это отвечаем. А если где-то кто-то выпустит такую литературу, то они отвечают сами, вплоть до судебных инстанций", - сказал Гайнутдин на открытии магазина мусульманской литературы в Московской Соборной мечети.Он отметил, что совет прекрасно осознает свою ответственность в сфере духовно-религиозного воспитания граждан.Первый в Москве специализированный магазин мусульманской литературы "Баракат", в котором представлены книги на 15 языках мусульманских народов России, открылся 1 апреля на территории Соборной мечети.Социальная значимость проекта заключается в обеспечении мусульман, живущих в Москве, проверенной и качественной литературой по основам ислама, достоверными переводами и толкованиями Корана, сборниками преданий и богословскими трудами не только на русском, но и на родных языках многочисленной и многонациональной общины московских мусульман.

https://ria.ru/20210330/ramadan-1603478502.html

россия

москва

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россия, московская соборная мечеть, равиль гайнутдин, москва