Муфтий рассказал о проверке мусульманских книг на экстремизм
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Книги по исламу в магазинах Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ проверены на экстремизм богословами и юристами, сообщил журналистам глава религиозной организации, муфтий Равиль Гайнутдин.
"У нас есть Совет улемов Российской Федерации, где работают наши богословы, ученые, юристы, которые прекрасно знают требования по выпуску не только богословских заключений, но и заключений по той или иной литературе. Мы никому не даем разрешение издавать непроверенную литературу, так как мы за это отвечаем. А если где-то кто-то выпустит такую литературу, то они отвечают сами, вплоть до судебных инстанций", - сказал Гайнутдин на открытии магазина мусульманской литературы в Московской Соборной мечети.
Он отметил, что совет прекрасно осознает свою ответственность в сфере духовно-религиозного воспитания граждан.
"Мы не имеем права распространять экстремистскую, радикально-реакционную мысль в нашей литературе, которая продается в магазине. Поэтому над поступающими в наши магазины книгами как аналитики работают наши имамы, заключая можно это ставить на полки или нет", - сказал муфтий.
Первый в Москве специализированный магазин мусульманской литературы "Баракат", в котором представлены книги на 15 языках мусульманских народов России, открылся 1 апреля на территории Соборной мечети.
Социальная значимость проекта заключается в обеспечении мусульман, живущих в Москве, проверенной и качественной литературой по основам ислама, достоверными переводами и толкованиями Корана, сборниками преданий и богословскими трудами не только на русском, но и на родных языках многочисленной и многонациональной общины московских мусульман.