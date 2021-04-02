https://ria.ru/20210402/kitay-1603921155.html

Китай тестирует цифровой юань для трансграничных операций

Китай тестирует цифровой юань для трансграничных операций

Народный банк Китая (НБК, Центробанк КНР) сообщил, что в настоящее время идёт анализ возможности применения цифрового юаня в трансграничных операциях для... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:38

2021-04-02T11:38

2021-04-02T11:38

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МОСКВА, 2 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Народный банк Китая (НБК, Центробанк КНР) сообщил, что в настоящее время идёт анализ возможности применения цифрового юаня в трансграничных операциях для удовлетворения потребностей рынка.Как отметил на пресс-конференции представитель Центробанка КНР Ван Синь, НБК совместно с Финансовым управлением САР Сянган проводит техническое тестирование использования цифрового юаня для трансграничных платежей в материковой части Китая и в Сянгане.Ван Синь сообщил, что для достижения данной цели НБК наладил сотрудничество в рамках многостороннего исследовательского проекта с финуправлением Сянгана, центральными банками Таиланда и Объединённых Арабских Эмиратов.Благодаря применению цифрового юаня Китай намерен добиться устойчивого прогресса, применяя всё больше новых алгоритмов и моделей. Цифровой юань с прошлого года используется в пилотном режиме в нескольких городах Китая, в том числе в Пекине, Шэньчжэне (пров. Гуандун, Южный Китай) и Сучжоу (пров. Цзянсу, Восточный Китай).

https://ria.ru/20210330/politika-1603345407.html

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гуандун, москва, китай, экономика