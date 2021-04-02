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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210402/kitay-1603921155.html
Китай тестирует цифровой юань для трансграничных операций
Китай тестирует цифровой юань для трансграничных операций
Народный банк Китая (НБК, Центробанк КНР) сообщил, что в настоящее время идёт анализ возможности применения цифрового юаня в трансграничных операциях для... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:38
2021-04-02T11:38
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МОСКВА, 2 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Народный банк Китая (НБК, Центробанк КНР) сообщил, что в настоящее время идёт анализ возможности применения цифрового юаня в трансграничных операциях для удовлетворения потребностей рынка.Как отметил на пресс-конференции представитель Центробанка КНР Ван Синь, НБК совместно с Финансовым управлением САР Сянган проводит техническое тестирование использования цифрового юаня для трансграничных платежей в материковой части Китая и в Сянгане.Ван Синь сообщил, что для достижения данной цели НБК наладил сотрудничество в рамках многостороннего исследовательского проекта с финуправлением Сянгана, центральными банками Таиланда и Объединённых Арабских Эмиратов.Благодаря применению цифрового юаня Китай намерен добиться устойчивого прогресса, применяя всё больше новых алгоритмов и моделей. Цифровой юань с прошлого года используется в пилотном режиме в нескольких городах Китая, в том числе в Пекине, Шэньчжэне (пров. Гуандун, Южный Китай) и Сучжоу (пров. Цзянсу, Восточный Китай).
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гуандун, москва, китай, экономика

Китай тестирует цифровой юань для трансграничных операций

11:38 02.04.2021
 
© AP Photo / Kin CheungОтделение обмена валюты Гонконге
Отделение обмена валюты Гонконге - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Народный банк Китая (НБК, Центробанк КНР) сообщил, что в настоящее время идёт анализ возможности применения цифрового юаня в трансграничных операциях для удовлетворения потребностей рынка.
Как отметил на пресс-конференции представитель Центробанка КНР Ван Синь, НБК совместно с Финансовым управлением САР Сянган проводит техническое тестирование использования цифрового юаня для трансграничных платежей в материковой части Китая и в Сянгане.
Ван Синь сообщил, что для достижения данной цели НБК наладил сотрудничество в рамках многостороннего исследовательского проекта с финуправлением Сянгана, центральными банками Таиланда и Объединённых Арабских Эмиратов.
Благодаря применению цифрового юаня Китай намерен добиться устойчивого прогресса, применяя всё больше новых алгоритмов и моделей. Цифровой юань с прошлого года используется в пилотном режиме в нескольких городах Китая, в том числе в Пекине, Шэньчжэне (пров. Гуандун, Южный Китай) и Сучжоу (пров. Цзянсу, Восточный Китай).
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