https://ria.ru/20210402/kerch-1603901599.html

В центре Керчи нашли уникальные археологические артефакты

В центре Керчи нашли уникальные археологические артефакты

Помещения средневекового периода, а также захоронения X-XII веков обнаружены в ходе работ по благоустройству в историческом центре Керчи рядом с церковью VIII... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:43

2021-04-02T09:43

2021-04-02T10:38

арина новосельская

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Помещения средневекового периода, а также захоронения X-XII веков обнаружены в ходе работ по благоустройству в историческом центре Керчи рядом с церковью VIII века Иоанна Предтечи, сообщила РИА Новости министр культуры республики Крым Арина Новосельская."При проведении работ по благоустройству сквера "Алёнка" (сквер рядом с церковью Иоанна Предтечи – ред.) был обнаружен объект, обладающий признаками объекта культурного наследия. Земляные работы остановили, археологи на глубине более двух метров обнаружили архитектурные остатки помещения - часть стены, представляющую собой двухпанцирную с забутовкой кладку. По имеющемуся материалу можно предположительно датировать его XIV-XV веками. Также археологам удалось обнаружить вход в это помещение. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что под данными строительными остатками расположена кладка более раннего строительного периода", - рассказала Новосельская.Археологи заложили еще один разведочный шурф на 30 метров восточнее от находки, в нем на глубине уже около полуметра была обнаружена двухпанцирная с забутовкой кладка шириной около 80 сантиметров на известковом растворе. Судя по первичной обработке материала функционирование данной находки можно отнести ориентировочно к XVII-XVIII векам.Она сообщила о еще одной находке, которая была сделана в ходе строительных работ в районе Романовской гимназии Керчи (расположена в 150 м от церкви). На глубине около 2,3 метра были обнаружены нетронутые плитовые могилы. Аналогичные захоронения, относящиеся к христианской традиции, были распространены на территории юго-восточного Крыма и обычно датируются X-XII веками. Время существования данных захоронений можно предварительно отнести к времени средневекового Боспора-Корчева, сказала министр. Новосельская добавила, что аналогичные могильники были исследованы при проведении спасательных археологических работ в районе храма Иоанна Предтечи в 70-80-х годах прошлого века.

https://ria.ru/20210314/akra-1600892452.html

https://ria.ru/20210212/zoopark-1597143123.html

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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арина новосельская, керчь