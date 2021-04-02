https://ria.ru/20210402/kartina-1603779512.html
Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
Итальянские карабинеры нашли картину художника XVII века Николы Пуссена, которую немецкие оккупационные войска конфисковали у еврейской семьи в 1944 году. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T02:49
2021-04-02T02:49
2021-04-02T02:49
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РИМ, 2 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры нашли картину художника XVII века Николы Пуссена, которую немецкие оккупационные войска конфисковали у еврейской семьи в 1944 году.Согласно сообщению подразделения по охране культурного наследия, картина на библейский сюжет "Loth avec ses deux filles lui servant à boire" ("Лот со двумя дочерьми, которые подают ему попить") поступила в базу данных украденных произведений после того, как о ней заявили наследники пострадавших – 98-летняя гражданка Швейцарии и 68-летний американец. Их родственники проживали во французском Пуатье, подвергнувшемся немецкой оккупации. Пропажа полотна произошла между февралем и августом 1944 года.Написанное маслом произведение размером 120 на 150 сантиметров обнаружили дома у торговца антиквариатом в итальянской Падуе.Семья начала поиски картины еще в 1946 году. В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году полотно попало в Италию. Затем картину временно вывозили в Бельгию на выставку-ярмарку. После того, как "Лота" обнаружили и изъяли у торговца, картину вернули законным владельцам.
https://ria.ru/20210325/kartina-1602855611.html
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РИА Новости
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новости культуры, выставки, музеи, италия
РИМ, 2 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры нашли картину художника XVII века Николы Пуссена, которую немецкие оккупационные войска конфисковали у еврейской семьи в 1944 году.
Согласно сообщению
подразделения по охране культурного наследия, картина на библейский сюжет "Loth avec ses deux filles lui servant à boire" ("Лот со двумя дочерьми, которые подают ему попить") поступила в базу данных украденных произведений после того, как о ней заявили наследники пострадавших – 98-летняя гражданка Швейцарии и 68-летний американец. Их родственники проживали во французском Пуатье, подвергнувшемся немецкой оккупации. Пропажа полотна произошла между февралем и августом 1944 года.
Написанное маслом произведение размером 120 на 150 сантиметров обнаружили дома у торговца антиквариатом в итальянской Падуе.
Семья начала поиски картины еще в 1946 году. В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году полотно попало в Италию. Затем картину временно вывозили в Бельгию на выставку-ярмарку. После того, как "Лота" обнаружили и изъяли у торговца, картину вернули законным владельцам.