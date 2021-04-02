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Капитолий в США заблокировали из-за внешней угрозы
Капитолий в США заблокировали из-за внешней угрозы
Капитолий США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности, сообщил сотрудник конгресса. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-02T20:21
2021-04-02T20:21
2021-04-03T00:36
инцидент у кпп капитолия
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Капитолий США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности, сообщил сотрудник конгресса.Он сообщил в Twitter, что полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе."Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", - говорится в сообщении.Журналист Fox News сообщила, что это связано с тем, что машина врезалась в ограждение, два человека замечены на носилках.В ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки задали вопрос, как информируют президента США Джо Байдена, находящегося за пределами Вашингтона, о развитии ситуации в Капитолии, который, как стало известно ранее, заблокирован из-за "внешней угрозы безопасности"."Я не в курсе происходящей ситуации в Капитолии", - ответила Псаки.
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инцидент у кпп капитолия, дженнифер псаки, вашингтон, капитолий, сша, в мире