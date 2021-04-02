https://ria.ru/20210402/kapitoliy-1604031309.html

Капитолий в США заблокировали из-за внешней угрозы

Капитолий в США заблокировали из-за внешней угрозы

Капитолий США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности, сообщил сотрудник конгресса. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-02T20:21

2021-04-02T20:21

2021-04-03T00:36

инцидент у кпп капитолия

дженнифер псаки

вашингтон

капитолий

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Капитолий США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности, сообщил сотрудник конгресса.Он сообщил в Twitter, что полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе."Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", - говорится в сообщении.Журналист Fox News сообщила, что это связано с тем, что машина врезалась в ограждение, два человека замечены на носилках.В ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки задали вопрос, как информируют президента США Джо Байдена, находящегося за пределами Вашингтона, о развитии ситуации в Капитолии, который, как стало известно ранее, заблокирован из-за "внешней угрозы безопасности"."Я не в курсе происходящей ситуации в Капитолии", - ответила Псаки.

https://ria.ru/20210331/tramp-1603561700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент у кпп капитолия, дженнифер псаки, вашингтон, капитолий, сша, в мире