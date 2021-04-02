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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210402/kachestvo-1603968688.html
Нижегородская область попала в лидеры по росту качества городской среды
Нижегородская область попала в лидеры по росту качества городской среды
Нижегородская область стала одним из лидеров по уровню роста индекса качества городской среды в России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:10
2021-04-02T15:10
нижегородская область
максим егоров
глеб никитин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
нижний новгород
москва
саров
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Нижегородская область стала одним из лидеров по уровню роста индекса качества городской среды в России, сообщает пресс-служба правительства региона.Индекс качества городской среды за 2020 год, рассчитанный федеральным министерством строительства и ЖКХ и институтом развития ДОМ.РФ для 1 116 российских городов, представили в пятницу. Как указывается в презентации, доля российских городов с благоприятной городской средой по итогам 2020 года выросла почти на 7 процентных пунктов - до 34%."Как отметил в ходе заседания заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, по итогам 2020 года Нижегородская область стала одним из лидеров по уровню роста индекса качества городской среды. Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что в сравнении с 2019 годом индекс качества городской среды в Нижегородской области вырос на 7 баллов и составил 183 балла", - говорится в сообщении.Города оцениваются по 36 индикаторам, среди которых - благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств. Максимальное значение каждого индикатора – 10 баллов. В итоге определяется два уровня городской среды – благоприятная (при которой количество набранных баллов превышает 181, или 50% от максимально возможного значения) и неблагоприятная."В Нижегородской области и в Нижнем Новгороде стабильный рост показателей по итогам 2020 года. Уже четыре города за прошлый год у нас преодолели 200-балльный рубеж, при этом Нижний Новгород прибавил 8 позиций и получил 201 балл. Очень хорошие показатели у Арзамаса, получившего рекордное количество баллов среди городов области, – 220. В Сарове индекс составил 215 баллов, в Дзержинске – 204", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Он отметил, что ключевым фактором, повлиявшим на рост индекса, стал комплексный подход, который зависит от умения синхронизировать программы и ресурсы всех уровней, качества создаваемой в рамках нацпроектов городской среды и инфраструктуры, а также от участия в этих процессах жителей региона."Нижегородская область стала одним из лидеров разработки и использования региональной платформы рейтингового голосования "Голос За!", а также программы инициативного бюджетирования "Вам решать!" В 2020 году опыт региона послужил основой для создания федеральной платформы для рейтингового голосования Минстроя России, которая начинает работать для всех субъектов уже весной 2021 года. Все проекты благоустройства в Нижегородской области еще с 2018 года проходят последовательные этапы проектирования и реализации при активном вовлечении жителей и экспертов", - сказал Никитин.Он подчеркнул, что среди крупных городов России Нижний Новгород занял четвертую позицию после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. "Рассчитываю, что в этом году Нижнему удастся продвинуться в рейтинге. Ожидания связаны с масштабными проектами к 800-летию города. Благодаря реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" и программы "Среда 800" преобразится более 70 общественных пространств Нижнего Новгорода. Это беспрецедентный масштаб благоустройства, способный повлиять на качество жизни в городе", - добавил губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20210322/investproekt-1602402959.html
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максим егоров, глеб никитин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), нижний новгород, москва, саров, общество

Нижегородская область попала в лидеры по росту качества городской среды

15:10 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Нижегородская область стала одним из лидеров по уровню роста индекса качества городской среды в России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Индекс качества городской среды за 2020 год, рассчитанный федеральным министерством строительства и ЖКХ и институтом развития ДОМ.РФ для 1 116 российских городов, представили в пятницу. Как указывается в презентации, доля российских городов с благоприятной городской средой по итогам 2020 года выросла почти на 7 процентных пунктов - до 34%.
"Как отметил в ходе заседания заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, по итогам 2020 года Нижегородская область стала одним из лидеров по уровню роста индекса качества городской среды. Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что в сравнении с 2019 годом индекс качества городской среды в Нижегородской области вырос на 7 баллов и составил 183 балла", - говорится в сообщении.
Города оцениваются по 36 индикаторам, среди которых - благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств. Максимальное значение каждого индикатора – 10 баллов. В итоге определяется два уровня городской среды – благоприятная (при которой количество набранных баллов превышает 181, или 50% от максимально возможного значения) и неблагоприятная.
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"В Нижегородской области и в Нижнем Новгороде стабильный рост показателей по итогам 2020 года. Уже четыре города за прошлый год у нас преодолели 200-балльный рубеж, при этом Нижний Новгород прибавил 8 позиций и получил 201 балл. Очень хорошие показатели у Арзамаса, получившего рекордное количество баллов среди городов области, – 220. В Сарове индекс составил 215 баллов, в Дзержинске – 204", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что ключевым фактором, повлиявшим на рост индекса, стал комплексный подход, который зависит от умения синхронизировать программы и ресурсы всех уровней, качества создаваемой в рамках нацпроектов городской среды и инфраструктуры, а также от участия в этих процессах жителей региона.
"Нижегородская область стала одним из лидеров разработки и использования региональной платформы рейтингового голосования "Голос За!", а также программы инициативного бюджетирования "Вам решать!" В 2020 году опыт региона послужил основой для создания федеральной платформы для рейтингового голосования Минстроя России, которая начинает работать для всех субъектов уже весной 2021 года. Все проекты благоустройства в Нижегородской области еще с 2018 года проходят последовательные этапы проектирования и реализации при активном вовлечении жителей и экспертов", - сказал Никитин.
Он подчеркнул, что среди крупных городов России Нижний Новгород занял четвертую позицию после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. "Рассчитываю, что в этом году Нижнему удастся продвинуться в рейтинге. Ожидания связаны с масштабными проектами к 800-летию города. Благодаря реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" и программы "Среда 800" преобразится более 70 общественных пространств Нижнего Новгорода. Это беспрецедентный масштаб благоустройства, способный повлиять на качество жизни в городе", - добавил губернатор Нижегородской области.
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Нижегородская областьМаксим ЕгоровГлеб НикитинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Нижний НовгородМоскваСаровОбщество
 
 
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